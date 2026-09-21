Бывшему вице-президенту «Оборонстроя» Ясаковой дали 5 лет за мошенничество

Мещанский районный суд столицы приговорил бывшего вице-президента АНО «Оборонстрой» Ирину Ясакову к пяти годам колонии общего режима. В прениях прокурор просил назначить ей семь с половиной лет. Вину Ясакова не признала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывшая вице-президент «Оборонстроя» Ирина Ясакова

Фото: Мария Летова / Коммерсантъ Бывшая вице-президент «Оборонстроя» Ирина Ясакова

Фото: Мария Летова / Коммерсантъ

По версии следствия, Ирина Ясакова не позднее июня 2021 года разработала план хищения средств покупателя при продаже здания в Романовом переулке. Она знала о вступившем в силу определении Второго кассационного суда от 2 декабря 2020 года, признавшем аукцион по продаже объекта недействительным, но скрыла эту информацию от коммерсанта Игоря Малоземова.

В июле 2021 года госпожа Ясакова убедила Малоземова заключить договор купли-продажи, заверивего в отсутствии споров и обременений. Ясакова сначала получила задаток в 500 тыс. руб., а после регистрации сделки — 54,5 млн руб., которыми распорядилась по своему усмотрению. Общий ущерб составил 55 млн руб.

Подробнее об этом деле «Ъ» писал в материале «Обороннестрой».

Ефим Брянцев