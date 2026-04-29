Обороннестрой

Суд в Москве приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего вице-президента АНО «Оборонстрой» Ирины Ясаковой. По версии следствия, фигурантка обманула бывшего советника главы ФТС и коммерсанта Игоря Малоземова, скрыв определение суда о недействительности аукциона, и продала ему недвижимость. Ущерб составил 55 млн руб. Госпожа Ясакова вину не признает.

Мещанский райсуд столицы приступил к рассмотрению уголовного дела Ирины Ясаковой. Ей вменяют в вину особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Она была арестована в ноябре 2025 года Таганским судом Москвы. В начале апреля 2026 года Мещанский суд продлил ей срок ареста на полгода. Изначально Ясакова проходила по делу в качестве свидетеля.

Ирина Ясакова занимала должности вице-президента АНО «Оборонстрой» и генерального директора СРО НП РОС «Оборонэнерго», была депутатом законодательного собрания Вологодской области. Написала книгу «Женщина и ее карьера».

По версии следствия, не позднее июня 2021 года Ирина Ясакова, имея в распоряжении здание по адресу Романов переулок, дом 3, разработала преступный план по хищению средств. По определению Второго кассационного суда общей юрисдикции от 2 декабря 2020 года аукционная продажа данного здания была признана недействительной.

Ирина Ясакова убедила коммерсанта Игоря Малоземова заключить договор купли-продажи 27 июля 2021 года, «сообщив последнему заведомо ложные сведения об отсутствии споров и обременений, касающихся здания».

Ключевым моментом обмана стал пункт договора, согласно которому «продавец гарантирует, что к моменту заключения договора отчуждаемый объект находится в его собственности и не состоит в судебном споре, никому не продан, не заложен и не обременен правами третьих лиц». Тем самым обвиняемая сознательно скрыла решающую информацию о судьбе объекта.

После получения задатка в 500 тыс. руб. и формальной регистрации перехода права собственности в августе 2021 года в офисе КБ «Агропром Кредит» Ирина Ясакова получила от господина Малоземова 54,5 млн руб., о чем составила расписку. Полученные средства она обратила в свою пользу и потратила, скрыв сведения о судебном акте и иске.

Потерпевший требует вернуть ему еще 100 млн руб. по гражданскому иску, так как он сделал в здании дорогостоящий ремонт.

Ирина Ясакова вину не признала и заявила, что подробнее выскажется позже. По словам ее адвокатов, у их подзащитной не было умысла на хищение денег Игоря Малоземова.

Она продавала здание через риэлторское агентство любому покупателю, на момент сделки господин Малоземов не имел собственных средств — 55 млн руб. предоставил банк лишь 12 августа 2021 года, поэтому умысел на завладение еще не существующим имуществом отсутствует. Обвинение не указывает момент формирования умысла и не подтверждает его доказательствами, подменяя презумпцию невиновности предположениями.

Гарантии в договоре, по мнению защитников, соответствовали действительности: на момент продажи здание не находилось в судебном споре, обременений не имело. Росреестр зарегистрировал переход права, подтвердив юридическую чистоту сделки. Уголовное преследование не должно подменять имущественный спор. Следствие опиралось на недействующий судебный акт, проигнорировав остальные решения. Также адвокаты указали, что способ обмана не конкретизирован: не указано, какие сведения Ирина Ясакова была обязана раскрыть, а Игорь Малоземов мог самостоятельно проверить объект через открытые реестры. Таким образом, защитники считают, что состав преступления отсутствует.

Ефим Брянцев