Банки выдали россиянам 35,19 тыс. льготных ипотечных кредитов в августе

По данным Объединенного кредитного бюро, в августе 2026 года банки выдали россиянам 35,19 тыс. льготных ипотечных кредитов на 210,88 млрд руб. Это на 21% больше в количественном и на 22% в денежном выражении, чем в июле. Доля кредитов с господдержкой составила 37% от общего числа выданной ипотеки (прирост за месяц 5 п. п.) и 53% от их совокупного объема (+5 п. п.).

На долю рыночной ипотеки пришлось соответственно 63% от количества и 47% от объема выданных за месяц жилищных кредитов. Для сравнения: годом ранее на льготные программы приходилось 58% в количественном и 76% в денежном выражении от общей выдачи. Всего за восемь месяцев 2026 года россияне оформили 299,04 тыс. ипотечных кредитов с господдержкой на общую сумму 1,78 трлн руб.

В конце прошлой недели стало известно, что правительство дополнительно направит 157 млрд руб. на программы ипотеки с господдержкой. Почти 66 млрд руб. будет направлено на семейную ипотеку, около 6 млрд на программы для жителей Дальнего Востока и Арктической зоны. Еще порядка 85 млрд руб. предусмотрено на субсидирование ставок по кредитам, оформленным в рамках программы льготной ипотеки.

Подробнее — в материале «Ъ» «Жилищному кредитованию пристроили господдержку».