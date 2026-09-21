Банки выдали россиянам 35,19 тыс. льготных ипотечных кредитов в августе
По данным Объединенного кредитного бюро, в августе 2026 года банки выдали россиянам 35,19 тыс. льготных ипотечных кредитов на 210,88 млрд руб. Это на 21% больше в количественном и на 22% в денежном выражении, чем в июле. Доля кредитов с господдержкой составила 37% от общего числа выданной ипотеки (прирост за месяц 5 п. п.) и 53% от их совокупного объема (+5 п. п.).
На долю рыночной ипотеки пришлось соответственно 63% от количества и 47% от объема выданных за месяц жилищных кредитов. Для сравнения: годом ранее на льготные программы приходилось 58% в количественном и 76% в денежном выражении от общей выдачи. Всего за восемь месяцев 2026 года россияне оформили 299,04 тыс. ипотечных кредитов с господдержкой на общую сумму 1,78 трлн руб.
В конце прошлой недели стало известно, что правительство дополнительно направит 157 млрд руб. на программы ипотеки с господдержкой. Почти 66 млрд руб. будет направлено на семейную ипотеку, около 6 млрд на программы для жителей Дальнего Востока и Арктической зоны. Еще порядка 85 млрд руб. предусмотрено на субсидирование ставок по кредитам, оформленным в рамках программы льготной ипотеки.
Подробнее — в материале «Ъ» «Жилищному кредитованию пристроили господдержку».
После завершения массовой льготной ипотеки под 8% 1 июля 2024 года семейная ипотека стала фактически основной программой господдержки: на нее приходилось 55% выдачи жилищных кредитов с господдержкой. Высокие рыночные ставки повышают интерес к кредитам по этой программе, поэтому дополнительные средства, направленные на семейную ипотеку, поддерживают прежде всего адресный, а не универсальный механизм субсидирования.
Расширение финансирования не означает автоматического одинакового роста всех льготных программ. Еще в 2024 году отмечалось, что ресурсов на субсидирование ставок по всем направлениям не хватает, а снижение в 2025 году возмещения банкам на 0,5 процентного пункта уменьшило маржинальность таких кредитов и побуждало банки ограничивать выдачу; поэтому на объем предложения влияют не только потребность заемщиков, но и доступный бюджет субсидий с экономикой банковского продукта.