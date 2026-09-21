Жилищному кредитованию пристроили господдержку

В августе госпрограммы льготной ипотеки нарастили долю рынка на 5 п. п. как в количественном, так и в денежном выражении. Рыночные программы превалируют, но и у государственных есть поддержка в виде новых ассигнований из бюджета — 157 млрд руб. Хотя их основная цель поддержать текущие выдачи, выделение новых средств может говорить о переносе изменений условий самой популярной госпрограммы — семейной ипотеки до конца года, полагают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

По данным Объединенного кредитного бюро, в августе 2026 года банки выдали россиянам 35,19 тыс. льготных ипотечных кредитов на 210,88 млрд руб. Это на 21% больше в количественном и на 22% в денежном выражении, чем в июле. Доля кредитов с господдержкой составила 37% от общего числа выданной ипотеки (прирост за месяц 5 п. п.) и 53% от их совокупного объема (+5 п. п.). На долю рыночной ипотеки пришлось соответственно 63% от количества и 47% от объема выданных за месяц жилищных кредитов. Для сравнения: годом ранее на льготные программы приходилось 58% в количественном и 76% в денежном выражении от общей выдачи.

Всего за восемь месяцев 2026 года россияне оформили 299,04 тыс. ипотечных кредитов с господдержкой на общую сумму 1,78 трлн руб. На данный момент в РФ действуют пять ипотечных госпрограмм: семейная, дальневосточная и арктическая, IT, сельская, «в новых регионах». Самая популярная — семейная ипотека под 6% годовых, по оценкам Frank RG, ее доля в структуре госпрограмм составляет 89%.

В конце прошлой недели стало известно, что правительство дополнительно направит 157 млрд руб. на программы ипотеки с господдержкой. Почти 66 млрд руб. будет направлено на семейную ипотеку, около 6 млрд на программы для жителей Дальнего Востока и Арктической зоны. Еще порядка 85 млрд руб. предусмотрено на субсидирование ставок по кредитам, оформленным в рамках программы льготной ипотеки.

Банки не ожидают заметного роста выдач от получения этих денег, основная часть средств предназначена для обслуживания уже выданных кредитов, и делают ставку преимущественно на рыночную ипотеку. «Доля льготной ипотеки в выдачах банка оценивается примерно в 36%,— отметили в Альфа-банке.— При этом рыночная ипотека в июле впервые с 2023 года обеспечила более половины общего объема выдач, на нее пришлось 186 млрд руб. против 184 млрд руб. по программам господдержки».

«Выдачи ипотеки в августе 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократились примерно на 50%»,— отмечает директор департамента розничных продуктов Абсолют банка Виталий Костюкевич. «В настоящее время сокращение выдач ипотеки связано не с отсутствием финансирования, как было раньше, когда банки выбирали лимиты и приостанавливали выдачи, а с сокращением спроса и ужесточением требований к заемщикам»,— резюмирует он.

«В этом году мы фиксируем смену модели ипотечного кредитования — рыночная ипотека постепенно заменяет льготные программы в роли главного источника роста на фоне снижения ставок и возможности дальнейшего рефинансирования»,— указали в ВТБ.

Рыночные кредиты пока не могут полностью компенсировать сокращение господдержки. Снижение ключевой ставки не приводит к пропорциональному удешевлению ипотеки. По данным института развития ДОМ.РФ на 11 сентября, средние ставки на ипотеку по рыночным программам составляли 18,73%, по семейной — 6%.

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«Дополнительные 157 млрд руб. призваны решать не задачу стимулирования новых выдач, а задачу финансовой устойчивости действующих программ,— считает директор по аналитике Инго банка Василий Кутьин.— Но данное решение о субсидировании может косвенно свидетельствовать о возможном переносе срока ужесточения условий семейной ипотеки минимум до 1 января 2027 года (ранее планировалось 1 октября 2026 года — см. “Ъ” от 23 июля), поскольку размер субсидирования рассчитан на поддержку текущих темпов выдач». Я рассматриваю это решение в первую очередь как стабилизирующую меру, согласен начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев.

И все же выделение дополнительных субсидий, безусловно, поддержит выдачи в рамках льготных программ и в целом позитивно отразится на динамике ипотечного рынка, отмечает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. В четвертом квартале можно ожидать ипотечные выдачи чуть более чем на 1 трлн руб., доля выдач по льготным программам составит 50–55%, полагает управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.

Ксения Дементьева, Анна Кукляева