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Песков: Украина не смогла сорвать выборы в России с помощью атаки на Москву

Украина пыталась сорвать российские выборы с помощью массированных атак беспилотников, в том числе по Москве, но не достигла цели. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

«Является и саботажем, и является попыткой сорвать эти выборы, — заявил господин Песков. — Никакого эффекта это не возымело».

Он подчеркнул, что Россия продолжает СВО ради достижения своих целей, но все еще открыта к переговорам. Пока, по его словам, подвижек в переговорном процессе нет.

Об атаке на Москву — в материале «Ъ» «Налет с избирательной целью».

Составлено ИИ-Ассистентъ

Практический результат атаки для голосования в Москве оказался ограниченным: несмотря на ночной налет, все столичные участки открылись вовремя.

В Запорожской области беспилотники повредили участок в школе, однако к моменту атаки досрочное голосование там уже завершилось, пострадавших не было. Таким образом, зафиксированные последствия затронули отдельные объекты, но не остановили работу избирательной инфраструктуры в столице и не прервали голосование на поврежденном участке.

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