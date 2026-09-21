Песков: Украина не смогла сорвать выборы в России с помощью атаки на Москву
Украина пыталась сорвать российские выборы с помощью массированных атак беспилотников, в том числе по Москве, но не достигла цели. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ
«Является и саботажем, и является попыткой сорвать эти выборы, — заявил господин Песков. — Никакого эффекта это не возымело».
Он подчеркнул, что Россия продолжает СВО ради достижения своих целей, но все еще открыта к переговорам. Пока, по его словам, подвижек в переговорном процессе нет.
Об атаке на Москву — в материале «Ъ» «Налет с избирательной целью».
Практический результат атаки для голосования в Москве оказался ограниченным: несмотря на ночной налет, все столичные участки открылись вовремя.
В Запорожской области беспилотники повредили участок в школе, однако к моменту атаки досрочное голосование там уже завершилось, пострадавших не было. Таким образом, зафиксированные последствия затронули отдельные объекты, но не остановили работу избирательной инфраструктуры в столице и не прервали голосование на поврежденном участке.