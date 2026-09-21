Песков: Украина не смогла сорвать выборы в России с помощью атаки на Москву

Украина пыталась сорвать российские выборы с помощью массированных атак беспилотников, в том числе по Москве, но не достигла цели. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

«Является и саботажем, и является попыткой сорвать эти выборы, — заявил господин Песков. — Никакого эффекта это не возымело».

Он подчеркнул, что Россия продолжает СВО ради достижения своих целей, но все еще открыта к переговорам. Пока, по его словам, подвижек в переговорном процессе нет.

Об атаке на Москву — в материале «Ъ» «Налет с избирательной целью».