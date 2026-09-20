Налет с избирательной целью

В ночь на 20 сентября Москва и область подверглись массированной воздушной атаке со стороны Украины. По данным столичных властей, на всех рубежах с субботы было сбито более 1600 беспилотников, а на подлете к Москве — 450. В Подмосковье при налете три человека погибли, несколько получили ранения. Власти назвали налет провалившейся попыткой сорвать выборы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Первое сообщение о налете в Telegram-канале мэра Москвы Сергея Собянина появилось в воскресенье в 3:25. «Силами ПВО Минобороны отражена атака 14 беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб»,— говорилось в нем. Далее информация о сбитых БПЛА следовала одна за другой. Около семи часов утра стало известно о том, что один из беспилотников попал в здание в районе Орехового бульвара. Утром мэр столицы подвел итог атаке: «Отражена самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву. Со вчерашнего дня на всех рубежах отбито более 1600 БПЛА. Из них 450 — на подлете к Москве. Спасибо бойцам ПВО за самоотверженную работу. Тем не менее несколько беспилотников достигли территории МНПЗ, один попал в жилой дом. Погибших нет». «Беспрецедентная атака явно была спланирована с целью срыва выборов,— резюмировал Сергей Собянин.— Противнику это не удалось».

В свою очередь, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рано утром сообщил, что с «3:00 до 5:00 силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы сбили и подавили 249 БПЛА в 17 округах». Наиболее серьезные последствия были зафиксированы в Раменском округе. На Северном шоссе в результате падения БПЛА произошло возгорание кровли 21-этажного многоквартирного дома. Эвакуированы 400 человек, среди них 70 детей. Повреждены 20 автомобилей.

В Софьино БПЛА попал в трехэтажный многоквартирный дом на Новой улице. Повреждены шесть квартир на третьем этаже.

Погибла 44-летняя женщина, позднее в больнице скончался ее муж. Еще пять человек пострадали, среди них двое детей. Дети госпитализированы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, информировал губернатор. Еще один человек погиб в Орехово-Зуевском округе — пожилой мужчина находился в частном доме, который был разрушен и загорелся в результате атаки.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших»,— написал в своем Telegram-канале Андрей Воробьев.

В Софьино после атаки также загорелся складской комплекс. Еще одно серьезное возгорание произошло в Котельниках, где БПЛА попал в многоквартирный дом в микрорайоне Новые Котельники — огонь охватил квартиры на трех этажах.

Последствия атаки зафиксированы и в других муниципалитетах. В Раменском, Коломне и Егорьевске повреждены частные дома, в Ленинском, Люберцах и Лыткарино произошли возгорания в многоквартирных домах. В Истре повреждены жилой дом и здание предприятия, пострадавших нет.

Позже губернатор Подмосковья подвел итог: в результате атаки БПЛА медицинская помощь потребовалась 20 людям, среди них 3 детей, 15 пострадавших госпитализированы, еще 6 после оказания помощи отказались от госпитализации.

«Начинаем восстанавливать поврежденные дома,— сообщил днем в воскресенье Андрей Воробьев.— Уже идет поквартирный обход — фиксируем все повреждения, в первую очередь где необходимо восстановить остекление. Все необходимые поручения даны Фонду капитального ремонта и главам муниципалитетов. Наша задача — максимально быстро закрыть окна и помочь людям вернуть дома в порядок».

Александр Александров