На выборах в Госдуму в Черноземье по итогам обработки 95% бюллетеней лидирует ЕР

Кандидаты от партии «Единая Россия» (ЕР) продолжают лидировать почти во всех одномандатных избирательных округах в Черноземье на выборах в Госдуму. По итогам обработки 95% бюллетеней, как и при 25%, исключением является один из двух округов Липецкой области. В нем лидирует самовыдвиженец, замгубернатора Сергей Курбатов, который в апреле подавал документы на праймериз ЕР, но вскоре забрал их. Он набрал 38,67% голосов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

На выборах в Госдуму РФ шесть регионов Черноземья разделены на 11 одномандатных округов. Три округа образованы в Воронежской области, по два — в Белгородской, Курской и Липецкой областях, по одному — в Орловской и Тамбовской. На предыдущих выборах округов было 13. При новой нарезке их число сократилось на один в Воронежской и Тамбовской областях.

В округе №115 от Липецкой области следом за Сергеем Курбатовым идет глава фракции КПРФ в облсовете Сергей Токарев (17,45%). Третью строчку занимает депутат облсовета от «Партии пенсионеров» Сергей Волобуев (8,43%). При обработке 25% бюллетеней на этой позиции был Евгений Исаев от «Новых людей» с результатом 11,9%.

следом за Сергеем Курбатовым идет глава фракции КПРФ в облсовете Сергей Токарев (17,45%). Третью строчку занимает депутат облсовета от «Партии пенсионеров» Сергей Волобуев (8,43%). При обработке 25% бюллетеней на этой позиции был Евгений Исаев от «Новых людей» с результатом 11,9%. Во втором липецком округе, №116, больше всего голосов набрала представитель ЕР и действующий депутат Госдумы Татьяна Дьяконова (46,98%). Второе место у депутата областного совета от КПРФ Николая Быковских (15,45%), третье — у Максима Зачиняева от ЛДПР (8,21%). При обработке 25% бюллетеней третьим также шел представитель «Новых людей» — Денис Гришаев с результатом 11,2%.

В Воронежской области в округе №92, представляющем Левобережный район Воронежа и ряд районов области, лидером стал вице-спикер Госдумы и бывший губернатор региона Алексей Гордеев. Он набрал 84,76% голосов. Вторым номером идет секретарь воронежского обкома КПРФ Денис Рослик (5,86%). Замыкает тройку Олеся Домницкая от ЛДПР (2,68%).

в округе №92, представляющем Левобережный район Воронежа и ряд районов области, лидером стал вице-спикер Госдумы и бывший губернатор региона Алексей Гордеев. Он набрал 84,76% голосов. Вторым номером идет секретарь воронежского обкома КПРФ Денис Рослик (5,86%). Замыкает тройку Олеся Домницкая от ЛДПР (2,68%). В округе №91, который охватывает Железнодорожный, Ленинский и Центральный районы Воронежа, а также несколько районов области, наибольшее количество голосов получил действующий депутат ГД, сооснователь ТРЦ «Галерея Чижова» Сергей Чижов. У него 69,09%. Еще 10,67% у секретаря регионального отделения КПРФ Александра Шабунина, 6,49% — у предпринимателя и депутата воронежской гордумы от «Новых людей» Андрея Суверина.

В округе №90, который представляет Коминтерновский и Советский районы Воронежа, Нововоронеж и еще ряд районов области, первое место занял основатель «Молвеста» и действующий депутат Госдумы Аркадий Пономарев. Его результат — 59,6% голосов. Вторая строчка у замруководителя фракции КПРФ в воронежской гордуме Дениса Коломенцева (12,96%), третья — у врача Воронежской областной больницы Татьяны Андриевских, представляющей партию «Новые люди» (11,29%).

В Белгородской области в округе №79 лидером остался действующий депутат Госдумы Никита Румянцев с результатом 51,19%, вторая строчка у представителя КПРФ Ирины Гуковой (14,34%), третья — у депутата облдумы Евгения Дремова (11,14%).

в округе №79 лидером остался действующий депутат Госдумы Никита Румянцев с результатом 51,19%, вторая строчка у представителя КПРФ Ирины Гуковой (14,34%), третья — у депутата облдумы Евгения Дремова (11,14%). Во втором белгородском округе, №80, на первом месте также расположился действующий депутат ГД Андрей Скоч (74,35%). Второе занял представитель КПРФ Юрий Криводеров (7,26%). Замыкает тройку депутат облдумы от ЛДПР Богдан Червинский (5,50%).

В Курской области округ №110 возглавил действующий депутат ГД Василий Пискарев, а округ №111 — парламентарий облдумы Алексей Золотарев. Они получили 42,11% и 51,84% голосов соответственно. Конкуренцию господину Пискареву составляли депутат горсобрания Курска от КПРФ Светлана Канунникова (15,33%) и депутат облдумы от «Справедливой России» Геннадий Баев (10,57%). Следом за господином Золотаревым идут парламентарий областной думы от КПРФ Алексей Бобовников (12,31%) и его коллега Алексей Томанов от ЛДПР (8,20%). При учете 25% бюллетеней вторую тройку замыкал Максим Сысоев от «Новых людей» с результатом 7,73%.

округ №110 возглавил действующий депутат ГД Василий Пискарев, а округ №111 — парламентарий облдумы Алексей Золотарев. Они получили 42,11% и 51,84% голосов соответственно. Конкуренцию господину Пискареву составляли депутат горсобрания Курска от КПРФ Светлана Канунникова (15,33%) и депутат облдумы от «Справедливой России» Геннадий Баев (10,57%). Следом за господином Золотаревым идут парламентарий областной думы от КПРФ Алексей Бобовников (12,31%) и его коллега Алексей Томанов от ЛДПР (8,20%). При учете 25% бюллетеней вторую тройку замыкал Максим Сысоев от «Новых людей» с результатом 7,73%. В Орловской области в округе №147 первое место по-прежнему у вице-губернатора Александра Бирюкова (40,18%). На второй строчке расположился зампред облсовета Иван Дынкович от КПРФ (16,31%), на третьей — депутат областного совета от «Справедливой России» Руслан Перелыгин (14,34%).

в округе №147 первое место по-прежнему у вице-губернатора Александра Бирюкова (40,18%). На второй строчке расположился зампред облсовета Иван Дынкович от КПРФ (16,31%), на третьей — депутат областного совета от «Справедливой России» Руслан Перелыгин (14,34%). В Тамбовской области в округе №177 лидером стала действующий депутат ГД Тамара Фролова (46,82%). Следом за ней идут первый секретарь местного обкома КПРФ и депутат облдумы Андрей Жидков (13,65%) и еще один местный парламентарий и глава отделения «Справедливой России — За правду» Павел Плотников от «Справедливой России» (6,37%). При обработке 25% бюллетеней второе место по количеству голосов занимали Алексей Константинов от «Новых людей» с результатом 14,31% и Александр Асеев от ЛДПР (12,93%).

Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», к концу третьего дня голосования на выборах депутатов Госдумы явка в Курской, Липецкой, Тамбовской и Орловской областях не превысила 60%. При этом в Воронежской области показатель достиг 74%, а в Белгородской — 62,8%.

О том, сколько кандидаты в депутаты Госдумы от макрорегиона потратили на агитацию,— в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова