Сегодня исполняется 61 год генеральному директору компании «Интеррос» Сергею Батехину

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Фото: Предоставлено пресс-службой компании «Интеррос» Сергей Батехин

Фото: Предоставлено пресс-службой компании «Интеррос»

Его поздравляет председатель Совета федеральной территории «Сириус», руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева:

— Уважаемый Сергей Леонидович! От всей души поздравляю Вас с днем рождения! Есть руководители, которые управляют активами,— Вы выстраиваете будущее. Горный кластер Сочи, где олимпийское наследие обрело вторую жизнь, и Центральный университет, задавший новую планку частного технологического образования в России,— проекты одного почерка: инженерно выверенные и обращенные к людям. «Сириус» ценит наше партнерство и общую веру в то, что таланты — главный капитал страны. Крепкого здоровья, энергии и новых вершин — и в горах, и в делах!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»