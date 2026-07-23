Льготная комбинация

За последние несколько месяцев число кредитов, выданных по программам комбинированной ипотеки, в разы превысило показатели прошлого года. Спрос подогревают цены на недвижимость и снижающиеся ставки по рыночным программам. Так как в новых правилах выдачи «Семейной ипотеки» с 1 октября использование комбопродуктов может быть исключено, эксперты прогнозируют рост кредитов по комбопрограммам в третьем квартале на 20–30%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

В первой половине 2026 года банки существенно нарастили выдачу ипотечных кредитов по комбинированным программам, следует из экспресс-опроса “Ъ”. За отчетный период в ВТБ число сделок по таким программам выросло в пять раз по сравнению с прошлогодним результатом и достигло 1,1 тыс. шт. (на сумму 11 млрд руб.). Причем доля комбоипотеки в объеме сделок по госпрограммам достигла 10%, тогда как годом ранее составляла 1%. Банк «Уралсиб» нарастил объемы выдачи с 1,9 млрд до 5,7 млрд руб. Совкомбанк увеличил объемы выдачи по комбопрограммам в шесть раз, а их доля в льготных программах увеличилась в три раза. Альфа-банк зафиксировал рост доли комбоипотеки в семейной программе почти в полтора раза при сохранении объемов выдачи за первое полугодие 2026 года на уровне аналогичного периода 2025 года. В Сбербанке по итогам пяти месяцев 2026 года доля таких сделок в общем количестве выданных по «Семейной ипотеке» кредитов составила 1,7%, по «ИТ-ипотеке» — 0,7%, в объеме — 2,5% и 1,2% соответственно. Комбинированную программу во втором полугодии 2026 года планирует запустить банк «Дом.РФ».

В основном рыночные программы предлагается комбинировать с «Семейной ипотекой» или с «ИТ-ипотекой». Причем более 90% в выдачах комбоипотеки занимает именно программа для семей, отметили в Альфа-банке. Для нее лимит в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 30 млн руб. (льготная часть — до 12 млн руб.), для остальных регионов — 15 млн руб. (6 млн руб.). Максимальная сумма для ИТ-ипотеки — 18 млн руб. (9 млн руб.; Москва и Санкт-Петербург исключены из программы).

Во многом росту спроса способствуют выросшие цены на жилье в новостройках.

«Установленных лимитов льготных программ не хватает для покупки жилья необходимой площади»,— поясняет директор рейтингов финансовых институтов НРА Наталия Богомолова. По данным «Домклик», средняя цена новостройки в Москве в июне 2026 года достигла 557,6 тыс. руб. за 1 кв. м, тем самым льготного семейного кредита хватает лишь на 21,5 кв. м. «Под действующие лимиты в столице подпадают только самые малогабаритные квартиры-студии или однокомнатные квартиры минимальной площади, в регионах ситуация варьируется, но также наблюдается дефицит подходящих вариантов»,— констатирует госпожа Богомолова. По данным «Домклик», регионами—лидерами по числу выданных ипотек по комбинированным программам в рассматриваемый период стали Татарстан (более 11% от общего числа по стране), Краснодарский край (более 9%) и Москва (9%).

Интерес также подстегивается постепенным снижением ставок по рыночным программам, отмечает старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. С января 2026 года ставки по рыночным программам на новостройки опустились более чем на 2,5 п. п., до 18,71% годовых, следует из данных ПАО «Дом.РФ». При этом заемщики выбирают комбопрограммы «скорее всего, с планами рефинансирования рыночной части при дальнейшем снижении ключевой ставки», считает Наталия Богомолова. С 1 февраля 2026 года вступили в силу новые правила, регламентирующие рефинансирование таких программ. В мае программу рефинансирования комбоипотеки запустил Совкомбанк, в июле анонсировал «Уралсиб».

18,71% годовых составляет средняя ставка по рыночной ипотеке на новостройки, по данным «Дом.РФ».

В последнее время драйвером роста спроса на комбоипотеку стало обсуждение новых условий выдачи по «Семейной ипотеке», которые должны вступить в силу 1 октября, считает директор по рейтингам кредитных институтов агентства «Эксперт РА» Екатерина Щурихина. В частности, обсуждается возможный запрет на ее сочетание с рыночными программами. Действующие же лимиты, возможно, будут сохранены для семей с одним ребенком, а при наличии двух и более детей они будут увеличены до 8–15 млн руб. в зависимости от региона. Чтобы этого было достаточно для уменьшения зависимости от комбоипотеки, «лимиты должны быть пересмотрены с учетом реальной рыночной стоимости жилья и с учетом наличия жилья в регионах», считает Наталия Богомолова.

Все эти факторы могут привести к дальнейшему всплеску выдач по комбинированным программам на 20–30% относительно результатов второго квартала 2026 года, оценивает Екатерина Щурихина. Однако доступность их будет ограниченна. «При действующих макропруденциальных лимитах далеко не все заемщики будут соответствовать требованиям банков по показателю долговой нагрузки при получении части ссуды под высокий рыночный процент»,— резюмирует эксперт.

Дарья Загайнова