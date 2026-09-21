В Красноярске обжалован приговор экс-полицейскому, бравшему взятки от журналистов

Стороны оспорили приговор бывшему полицейскому из Красноярска Сергею Ковалеву, осужденному за взятки от сотрудников Telegram-канала Ваza. По информации Центрального райсуда Красноярска, 16 сентября суд зарегистрировал жалобу защиты, ранее в канцелярию суда поступило апелляционное представление прокуратуры.

7 сентября суд приговорил Сергея Ковалева к четырем годам колонии строгого режима и штрафу в размере 281 тыс. руб., писал «Ъ-Сибирь».

Согласно материалам уголовного дела, в 2023—2024 годах Сергей Ковалев, работавший в уголовном розыске муниципального управления МВД «Красноярское», получал взятки от журналистов Telegram-канала Ваza. «Гонорар» выплачивался за предоставление служебной информации о происшествиях. В том числе полицейский передавал суточные оперативные сводки, которые репортеры использовали для подготовки новостей. Сумма взяток, которую инкриминируют бывшему силовику, составила 140,5 тыс. руб.

Помимо взяточничества (ч. 3 ст. 290 УК РФ), Сергею Ковалеву вменили в вину превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности (ч. 3 ст. 286 УК РФ). «Вину признаю полностью»,— заявил в первый день судебного процесса бывший оперативник.

Илья Николаев