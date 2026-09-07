В Красноярске осужден экс-полицейский по делу о взятках от журналистов

Центральный райсуд Красноярска приговорил бывшего сотрудника полиции Сергея Ковалева к четырем годам колонии строгого режима за взятки от журналистов издания Baza. Также осужденный должен заплатить штраф в размере двукратной суммы взятки — 281 тыс. руб., сообщил ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Согласно материалам уголовного дела, в 2023—2024 годах Сергей Ковалев, работавший в уголовном розыске муниципального управления МВД «Красноярское», получал взятки от главного редактора Baza Глеба Трифонова и продюсера канала Татьяны Лукьяновой за информацию для публикаций в Telegram. Сотрудники Baza ежемесячно перечисляли ему около 6 тыс. руб., а общая сумма взяток составила 140,5 тыс. руб.

Сергей Ковалев признал вину в получении взяток. Помимо взяточничества (ч. 3 ст. 290 УК РФ), экс-полицейскому вменили превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Помимо Сергея Ковалева, в материалах СКР значатся бывший начальник дежурной части УМВД по Краснодару Александр Аблаев и экс-оперативник белгородской полиции Александр Селиванов. Селиванов, которому вменяют в вину взятку в 127,5 тыс. руб., заключил контракт с Минобороны РФ. Дело в отношении него суд Белгорода приостановил.

Бывшие сотрудники Baza Глеб Трифонов и Татьяна Лукьянова находятся под судом. Оба фигуранта признали вину.

Михаил Кичанов