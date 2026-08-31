Оперативные сводки ушли на Ваza

Экс-полицейский из Красноярска Сергей Ковалев, представший перед судом, признал вину в получении взяток от сотрудников Telegram-канала Ваza, которым он предоставлял оперативную информацию. Согласно материалам, оглашенным в процессе, сотрудники Ваza ежемесячно перечисляли ему около 6 тыс. руб., а общая сумма взяток составила 140,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Красноярске началось рассмотрение дела о получении бывшим сотрудником МВД взяток от Telegram-канала

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ В Красноярске началось рассмотрение дела о получении бывшим сотрудником МВД взяток от Telegram-канала

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Центральном районном суде Красноярска 31 августа начался суд над бывшим полицейским Сергеем Ковалевым. Он обвиняется в получении взяток.

Согласно материалам уголовного дела, в 2023—2024 годах Сергей Ковалев, работавший в уголовном розыске муниципального управления МВД «Красноярское», получал взятки от журналистов Telegram-канала Ваza. «Гонорар» выплачивался за предоставление служебной информации о происшествиях. В том числе полицейский передавал суточные оперативные сводки, которые репортеры использовали для подготовки новостей. Сумма взяток, которую инкриминируют бывшему силовику, составила 140,5 тыс. руб., рассказали источники «Ъ-Сибирь» в правоохранительных органах.

Помимо взяточничества (ч. 3 ст. 290 УК РФ), Сергею Ковалеву вменили в вину превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности (ч. 3 ст. 286 УК РФ). «Вину признаю полностью»,— заявил в первый день судебного процесса бывший оперативник, который находится под домашним арестом.

По информации ТАСС, гособвинитель Анна Жиганчина зачитала протокол допроса главного редактора Baza Глеба Трифонова. Следователям он рассказал, что ежемесячно перечислял Сергею Ковалеву около 6 тыс. руб. за то, что тот передавал оперативные сводки полиции Красноярского края.

Следующее судебное заседание назначено на 4 сентября. Ожидается, что на нем в прениях выступят стороны обвинения и защиты.

Это уголовное дело было возбуждено Следственным комитетом России (СКР) летом 2025 года. Правоохранители считают, что главред Baza Глеб Трифонов и продюсер канала Татьяна Лукьянова платили взятки трем полицейским из разных регионов за предоставление оперативных сводок.

Помимо Сергея Ковалева в материалах СКР значатся бывший начальник дежурной части УМВД по Краснодару Александр Аблаев и экс-оперативник белгородской полиции Александр Селиванов. По версии следствия, Александр Аблаев получил 67 тыс. руб. от сотрудников Telegram-канала Baza, ему дали пять лет колонии и штраф в размере 670 тыс. руб., а также лишили звания майора полиции. Александр Селиванов, которому вменяют в вину взятку в 127,5 тыс. руб., заключил контракт с Минобороны РФ. Дело в отношении него суд Белгорода приостановил.

Под судом находятся главные фигуранты расследования — бывшие сотрудники Baza Глеб Трифонов и Татьяна Лукьянова, которых обвиняют в даче взяток полицейским (ст. 291 УК РФ). Оба признали вину.

Альберт Константинов