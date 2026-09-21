Кандидаты от ЕР побеждают на выборах в ГД во всех округах «тюменской матрешки»

Претенденты в Госдуму от «Единой России» (ЕР) заняли первые места во всех пяти одномандатных округах на территории Тюменской области, включая ХМАО и ЯНАО, по итогам обработки более чем 33,91% протоколов участковых избирательных комиссий (УИК), следует из данных онлайн-табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ.

В частности:

В Тюменском округе по итогам обработки 33,91% протоколов депутат Госдумы Николай Брыкин («Единая Россия») получил 72,24%, руководитель фракции КПРФ в Тюменской областной думе Тамара Казанцева — 9,35%, депутат регионального парламента от ЛДПР Иван Вершинин — 7,26%;

по итогам обработки 33,91% протоколов депутат Госдумы Николай Брыкин («Единая Россия») получил 72,24%, руководитель фракции КПРФ в Тюменской областной думе Тамара Казанцева — 9,35%, депутат регионального парламента от ЛДПР Иван Вершинин — 7,26%; В Заводоуковском округе по итогам обработки 45,07% протоколов депутат Госдумы Иван Квитка («Единая Россия») взял 65,11% голосов, депутат Тюменской областной думы Иван Левченко (КПРФ) — 10,85%, депутат гордумы Тюмени Руслан Сабиров (ЛДПР) — 8,51%;

по итогам обработки 45,07% протоколов депутат Госдумы Иван Квитка («Единая Россия») взял 65,11% голосов, депутат Тюменской областной думы Иван Левченко (КПРФ) — 10,85%, депутат гордумы Тюмени Руслан Сабиров (ЛДПР) — 8,51%; В Ханты-Мансийском округе по итогам обработки 75,47% протоколов наибольшую поддержку избирателей получил депутат Госдумы Павел Завальный («Единая Россия») — 44,47%. Он опередил депутата думы Югры Василия Жукова от КПРФ (18,01%) и депутата думы Ханты-Мансийска от ЛДПР, врача-нейрохирурга Андрея Екимова (12,65%);

по итогам обработки 75,47% протоколов наибольшую поддержку избирателей получил депутат Госдумы Павел Завальный («Единая Россия») — 44,47%. Он опередил депутата думы Югры Василия Жукова от КПРФ (18,01%) и депутата думы Ханты-Мансийска от ЛДПР, врача-нейрохирурга Андрея Екимова (12,65%); В Нижневартовском округе по итогам обработки 44,25% протоколов депутат думы Югры от «Единой России», бывший командир батальона «Югра», участник СВО Дмитрий Аксенов набрал 48,83% голосов, руководители фракций в окружном парламенте Виктор Сысун (ЛДПР) и Алексей Савинцев (КПРФ) — 12,84% и 10,14% голосов соответственно;

по итогам обработки 44,25% протоколов депутат думы Югры от «Единой России», бывший командир батальона «Югра», участник СВО Дмитрий Аксенов набрал 48,83% голосов, руководители фракций в окружном парламенте Виктор Сысун (ЛДПР) и Алексей Савинцев (КПРФ) — 12,84% и 10,14% голосов соответственно; В Ямало-Ненецком округе по итогам обработки 57,01% протоколов депутат Госдумы Дмитрий Погорелый получил 57,41% голосов в свою поддержку, депутат заксобрания ЯНАО Денис Садовников (ЛДПР) — 16,81%, помощник депутата окружного парламента Александр Ламдо (КПРФ) — 11,43%.

Голосование на выборах депутатов Госдумы проходило с 18 по 20 сентября. По последним опубликованным данным избиркома на 18:00, явка в регионах «тюменской матрешки» составила 64,37%. Наибольший интерес к выборам проявили жители Ямало-Ненецкого (явка составила 73,30%), Ханты-Мансийского (65,60%) и Тюменского одномандатных округов (66,69%), наименьший — из Заводоуковского (64,10%) и Нижневартовского округов (55,67%).

Поддержать кандидатов в Госдуму могли 2 713 062 человека на 2 009 избирательных участках. В частности, для 1 192 737 избирателей с юга Тюменской области предусмотрели 1 060 мест для голосования, для 1 152 160 югорчан — 728, для 350 968 ямальцев — 221. От применения механизма дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в 2026 году в регионах «тюменской матрешки» отказались.

Василий Алексеев