Избирком отказался от проведения ДЭГ на выборах в Тюменскую облдуму в 2026 году

На выборах депутатов Тюменской областной думы не будут применять систему дистанционного электронного голосования (ДЭК) на территории Тюменской области, включая ХМАО и ЯНАО, заявил председатель региональной избирательной комиссии Игорь Халин на заседании областного парламента. Он пояснил, что соответствующее решение связано с техническими причинами и сложным устройством «большой» Тюменской области. Господин Халин добавил, что тюменцы смогут проголосовать очно на избирательных участках 18, 19 и 20 сентября.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По данным регионального избиркома, в 2026 году на территории юга Тюменской области пройдет семь кампаний, которые охватят 1 189 629 избирателей, проживающих на территории. Тюменцам предстоит принять участие в выборах депутатов Госдумы, Тюменской областной думы и дополнительных выборах депутатов дум Тобольска и Ялуторовска, Бердюжского, Уватского и Омутинского округов.

Василий Алексеев