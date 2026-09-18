В Свердловской области началось голосование на выборах в заксобрание и Госдуму

На территории Свердловской области открылись 2 233 постоянных и 30 временных избирательных участков для голосования на выборах депутатов законодательного собрания региона и Госдумы РФ. Поддержать кандидатов смогут более 3,2 млн жителей Среднего Урала в течение трех дней — 18, 19 и 20 сентября — с 8:00 до 20:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Каждый свердловчанин получит четыре бюллетеня: в двух из них избирателям предложат проголосовать за списки партий на выборах в заксобрание и Госдуму, в остальных — за претендентов по одномандатным округам в рамках соответствующих кампаний. Более 730 тыс. уральцам выдадут пять бланков для поддержки кандидатов в депутаты 35 муниципальных дум. Единственными, кто получит шесть бюллетеней, станут жители Унже-Павинского сельского поселения — они смогут проголосовать за претендентов в местный и районный представительный орган.

Всего за места в Госдуме поборются 139 кандидатов от Свердловской области, за 50 мандатов в заксобрании — 514 претендентов, за 542 места в 35 муниципальных думах — 1 458 политиков.

По данным избиркома, более 330 тыс. свердловчан (около 10% от общего числа избирателей в регионе) поддержат кандидатов через систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ). За ходом выборов будут следить 8 172 наблюдателя, включая около 4,7 тыс. от общественных палат России и Свердловской области, 3,2 тыс. от партий и 531 от кандидатов.

В избиркоме подчеркнули, что подготовили 1 563 резервных места для голосования «на случай ЧС». В частности, 1 377 из них предусмотрели в зданиях и помещения, 140 — в транспортных средства, 46 — в «полевых условиях». Ранее председатель комиссии Елена Клименко отмечала, что избирательные участки в дни голосования станут «самым безопасным местом» при угрозе атаки беспилотников.

«Ъ-Урал» будет следить за ходом голосования.

Василий Алексеев