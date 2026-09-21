Все семь свердловских кандидатов в Госдуму от «Единой России» лидируют в округах

Претенденты в Госдуму от «Единой России» заняли первые места во всех семи одномандатных округах на территории Свердловской области по итогам обработки более чем 37,76% протоколов участковых избирательных комиссий (УИК), следует из данных онлайн-табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ.

В частности:

В Свердловском округе по итогам обработки 37,76 протоколов депутат Госдумы Андрей Альшевских («Единая Россия») взял 37,43% голосов, его коллега Александр Демин («Новые люди») — 24,78%, депутат свердловского заксобрания Римма Скоморохова (КПРФ) — 15,81%;

по итогам обработки 37,76 протоколов депутат Госдумы Андрей Альшевских («Единая Россия») взял 37,43% голосов, его коллега Александр Демин («Новые люди») — 24,78%, депутат свердловского заксобрания Римма Скоморохова (КПРФ) — 15,81%; В Каменск-Уральском округе по итогам обработки 63,26% протоколов депутат Госдумы Лев Ковпак («Единая Россия») получил поддержку 38,47% проголосовавших уральцев, депутат свердловского заксобрания Олег Гордеев (КПРФ) — 19,61%, предприниматель Любовь Кунцевич («Новые люди») — 15,81%;

по итогам обработки 63,26% протоколов депутат Госдумы Лев Ковпак («Единая Россия») получил поддержку 38,47% проголосовавших уральцев, депутат свердловского заксобрания Олег Гордеев (КПРФ) — 19,61%, предприниматель Любовь Кунцевич («Новые люди») — 15,81%; В Березовском округе по итогам обработки 39,85% протоколов депутат свердловского заксобрания, предприниматель Владимир Смирнов («Единая Россия») набрал 36,60% голосов, заместитель директора компании «Полимерная кровля» Андрей Пиняжин (КПРФ) — 14,74%, руководитель фракции «Новые люди» в региональном парламенте Рант Краев — 13,95%;

по итогам обработки 39,85% протоколов депутат свердловского заксобрания, предприниматель Владимир Смирнов («Единая Россия») набрал 36,60% голосов, заместитель директора компании «Полимерная кровля» Андрей Пиняжин (КПРФ) — 14,74%, руководитель фракции «Новые люди» в региональном парламенте Рант Краев — 13,95%; В Нижнетагильском округе по итогам обработки 72,90% протоколов лидирует депутат свердловского заксобрания, начальник управления общественных связей службы генерального директора УГМК Алексей Свалов («Единая Россия») с 39,30% голосов. Он опережает старшего мастера на Уралвагонзаводе Михаила Бояркина от КПРФ (23,06%) и помощника депутата Госдумы Сергея Козина от «Справедливой России» (10,97%);

по итогам обработки 72,90% протоколов лидирует депутат свердловского заксобрания, начальник управления общественных связей службы генерального директора УГМК Алексей Свалов («Единая Россия») с 39,30% голосов. Он опережает старшего мастера на Уралвагонзаводе Михаила Бояркина от КПРФ (23,06%) и помощника депутата Госдумы Сергея Козина от «Справедливой России» (10,97%); В Асбестовском округе по итогам обработки 75,52% протоколов депутат Госдумы Жанна Рябцева («Единая Россия») взяла 42,41% голосов, главный инженер компании «Прометей», депутат думы Асбеста Евгений Шабанов (КПРФ) — 22,83%, заместитель директора хозяйственно-эксплуатационного управления свердловского министерства образования Евгений Попов («Справедливая Россия») — 14,94%;

по итогам обработки 75,52% протоколов депутат Госдумы Жанна Рябцева («Единая Россия») взяла 42,41% голосов, главный инженер компании «Прометей», депутат думы Асбеста Евгений Шабанов (КПРФ) — 22,83%, заместитель директора хозяйственно-эксплуатационного управления свердловского министерства образования Евгений Попов («Справедливая Россия») — 14,94%; В Первоуральском округе по итогам обработки 87,30% протоколов депутат Госдумы Зелимхан Муцоев («Единая Россия») получил 36,94 голосов, пенсионер Андрей Баженов (КПРФ) — 21,64%, руководитель свердловского реготделения Ирина Виноградова — 9,28%;

по итогам обработки 87,30% протоколов депутат Госдумы Зелимхан Муцоев («Единая Россия») получил 36,94 голосов, пенсионер Андрей Баженов (КПРФ) — 21,64%, руководитель свердловского реготделения Ирина Виноградова — 9,28%; В Серовском округе по итогам обработки 91,45% протоколов депутат Госдумы Сергей Бидонько («Единая Россия») получил поддержку 49,21% проголосовавших уральцев, депутат думы Серова, преподаватель-организатор основ безопасности и защиты Родины Игорь Чудов (КПРФ) — 15,31%, глава крестьянского хозяйства Валерий Молоков («Новые люди») — 10,19%.

Голосование на выборах депутатов Госдумы проходило с 18 по 20 сентября. По последним опубликованным данным избиркома на 18:00, явка в Свердловской области составила 45,06%. Наибольший интерес к выборам проявили жители Серовского (51,74%), Асбестовского (48,16%) и Нижнетагильского округов (47,24%), наименьший — Первоуральского (46,26%), Березовского (42,54%), Каменск-Уральского (41,78%) и Свердловского округов (38,36%).

Поддержать кандидатов в Госдуму могли 3 256 199 свердловских избирателей на 2 363 избирательных участках в регионе или через систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Бюллетени в онлайн формате на Среднем Урале получили около 300 тыс. человек. В результате кандидаты от «Единой России» набрали в рамках ДЭГ 43,44% голосов, от «Новых людей» — 16,54%, от КПРФ — 15,63%, от «Справедливой России» — 10,72%, от ЛДПР — 9,1%, от «Яблока» — 2,75%, от «Зеленых» — 1,04%, от «Родины» — 0,77%.

Василий Алексеев