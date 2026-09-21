Свердловские кандидаты в Госдуму от ЕР победили во всех округах по итогам ДЭГ

Все семь кандидатов в Госдуму от «Единой России» (ЕР) выдвинутые по одномандатным округам на территории Свердловской области заняли первые места по числу голосов в рамках дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Согласно опубликованному протоколу, претенденты получили поддержку 129 741 уральца из всех 298 637, которые проголосовали онлайн (43,44%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Андрей Альшевских Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ / купить фото Лев Ковпак Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Владимир Смирнов (справа) Фото: Пресс-служба законодательного собрания Свердловской области Алексей Свалов Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Жанна Рябцева Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Зелимхан Муцоев Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ / купить фото Сергей Бидонько Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 7 Андрей Альшевских Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ / купить фото Лев Ковпак Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Владимир Смирнов (справа) Фото: Пресс-служба законодательного собрания Свердловской области Алексей Свалов Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Жанна Рябцева Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Зелимхан Муцоев Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ / купить фото Сергей Бидонько Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

На втором месте расположились кандидаты от «Новых людей» с 49 407 голосами (16,54%), на третьем — КПРФ (46 682; 15,63%), на четвертом — «Справедливая Россия» (32 019; 10,72%), на пятом — ЛДПР (27 181; 9,1%), на шестом — «Яблоко» (8 220; 2,75%), на седьмом — «Зеленые» (3 099; 1,04%), на восьмом — «Родина» (2 288; 0,77%).

В частности:

В Свердловском округе депутат Госдумы Андрей Альшевских («Единая Россия») получил 20 719 голосов, его коллега Александр Демин («Новые люди») — 12 133, депутат свердловского заксобрания Римма Скоморохова (КПРФ) — 6 172, участник СВО Максим Чирышев («Справедливая Россия») — 5 156, руководитель фракции ЛДПР в региональном парламента Александр Каптюг (ЛДПР) — 4 862;

депутат Госдумы Андрей Альшевских («Единая Россия») получил 20 719 голосов, его коллега Александр Демин («Новые люди») — 12 133, депутат свердловского заксобрания Римма Скоморохова (КПРФ) — 6 172, участник СВО Максим Чирышев («Справедливая Россия») — 5 156, руководитель фракции ЛДПР в региональном парламента Александр Каптюг (ЛДПР) — 4 862; В Каменск-Уральском округе депутат Госдумы Лев Ковпак («Единая Россия») получил поддержку 18 287 уральцев, предприниматель Любовь Кунцевич («Новые люди») — 9 156, депутат свердловского заксобрания Олег Гордеев (КПРФ) — 6 567, издатель газеты «Аргументы и факты — Урал» Дмитрий Бондарев («Справедливая Россия») — 5 608, специалист по взаимодействию с органами государственной власти в компании «Спец» Евгений Коломытцев (ЛДПР) — 4 253;

депутат Госдумы Лев Ковпак («Единая Россия») получил поддержку 18 287 уральцев, предприниматель Любовь Кунцевич («Новые люди») — 9 156, депутат свердловского заксобрания Олег Гордеев (КПРФ) — 6 567, издатель газеты «Аргументы и факты — Урал» Дмитрий Бондарев («Справедливая Россия») — 5 608, специалист по взаимодействию с органами государственной власти в компании «Спец» Евгений Коломытцев (ЛДПР) — 4 253; В Березовском округе депутат свердловского заксобрания, предприниматель Владимир Смирнов («Единая Россия») набрал 21 891 голосов, руководитель фракции «Новые люди» в региональном парламенте Рант Краев — 6 446, предприниматель, депутат думы Артемовского Игорь Попов (ЛДПР) — 6 253, заместитель директора компании «Полимерная кровля» Андрей Пиняжин (КПРФ) — 5 707, директор автовокзала Режа Иван Джалалов («Справедливая Россия») — 4 153, ведущий юрисконсульт Виктор Чуприянов («Яблоко») — 3 880, главный редактор газеты «Арамильские вести» Радик Шараев («Зеленые») — 1 836;

депутат свердловского заксобрания, предприниматель Владимир Смирнов («Единая Россия») набрал 21 891 голосов, руководитель фракции «Новые люди» в региональном парламенте Рант Краев — 6 446, предприниматель, депутат думы Артемовского Игорь Попов (ЛДПР) — 6 253, заместитель директора компании «Полимерная кровля» Андрей Пиняжин (КПРФ) — 5 707, директор автовокзала Режа Иван Джалалов («Справедливая Россия») — 4 153, ведущий юрисконсульт Виктор Чуприянов («Яблоко») — 3 880, главный редактор газеты «Арамильские вести» Радик Шараев («Зеленые») — 1 836; В Нижнетагильском округе победу одержал депутат свердловского заксобрания, начальник управления общественных связей службы генерального директора УГМК Алексей Свалов («Единая Россия») с 19 006 голосами. Он опередил старшего мастера на Уралвагонзаводе Михаила Бояркина (КПРФ; 9 336), помощников депутатов Госдумы Сергея Козина («Справедливая Россия»; 4 709) и Дмитрия Дымшакова («Новые люди»; 4 638), заместителя директора страховой компании «Пари» Наталью Грехову (ЛДПР; 3 882) и пенсионера Татьяну Горшкалеву («Яблоко»; 2 468);

победу одержал депутат свердловского заксобрания, начальник управления общественных связей службы генерального директора УГМК Алексей Свалов («Единая Россия») с 19 006 голосами. Он опередил старшего мастера на Уралвагонзаводе Михаила Бояркина (КПРФ; 9 336), помощников депутатов Госдумы Сергея Козина («Справедливая Россия»; 4 709) и Дмитрия Дымшакова («Новые люди»; 4 638), заместителя директора страховой компании «Пари» Наталью Грехову (ЛДПР; 3 882) и пенсионера Татьяну Горшкалеву («Яблоко»; 2 468); В Асбестовском округе депутат Госдумы Жанна Рябцева («Единая Россия») взяла 17 052 голосов, главный инженер компании «Прометей», депутат думы Асбеста Евгений Шабанов (КПРФ) — 8 913, директор компании «Максим» Наталья Мусальникова («Новые люди») — 7 054, заместитель директора хозяйственно-эксплуатационного управления свердловского министерства образования Евгений Попов («Справедливая Россия») — 5 413;

депутат Госдумы Жанна Рябцева («Единая Россия») взяла 17 052 голосов, главный инженер компании «Прометей», депутат думы Асбеста Евгений Шабанов (КПРФ) — 8 913, директор компании «Максим» Наталья Мусальникова («Новые люди») — 7 054, заместитель директора хозяйственно-эксплуатационного управления свердловского министерства образования Евгений Попов («Справедливая Россия») — 5 413; В Первоуральском округе депутат Госдумы Зелимхан Муцоев («Единая Россия») получил 12 148 голосов, пенсионер Андрей Баженов (КПРФ) — 4 744, предприниматель, депутат думы Первоуральска Александр Панасенко (ЛДПР) — 4 058, руководитель свердловского реготделения Ирина Виноградова — 3 881, редактор отдела электронных СМИ в фонде Центра защиты прав граждан Жанна Журавлева («Справедливая Россия») — 2 752, директор компании «Алиса» Ольга Лопарева («Яблоко») — 1 872, самозанятая Мария Бобина («Зеленые») — 1 263, гендиректор «Дейли мед клиники» Петр Яночкин («Родина») — 1 056;

депутат Госдумы Зелимхан Муцоев («Единая Россия») получил 12 148 голосов, пенсионер Андрей Баженов (КПРФ) — 4 744, предприниматель, депутат думы Первоуральска Александр Панасенко (ЛДПР) — 4 058, руководитель свердловского реготделения Ирина Виноградова — 3 881, редактор отдела электронных СМИ в фонде Центра защиты прав граждан Жанна Журавлева («Справедливая Россия») — 2 752, директор компании «Алиса» Ольга Лопарева («Яблоко») — 1 872, самозанятая Мария Бобина («Зеленые») — 1 263, гендиректор «Дейли мед клиники» Петр Яночкин («Родина») — 1 056; В Серовском округе депутат Госдумы Сергей Бидонько («Единая Россия») получил поддержку 20 638 уральцев, глава крестьянского хозяйства Валерий Молоков («Новые люди») — 6 099, депутат думы Серова, преподаватель-организатор основ безопасности и защиты Родины Игорь Чудов (КПРФ) — 5 243, депутат думы Новолялинского округа, фельдшер скорой медицинской помощи Алексей Коровкин («Справедливая Россия»), зять лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, медиаменеджер Андрей Бургарт — 3 873, безработный Дмитрий Шумилов («Родина») — 1 232.

Голосование на выборах депутатов Госдумы проходило с 18 по 20 сентября. Поддержать кандидатов через ДЭГ заявились только 334 100 уральцев из 3 256 199 свердловских избирателей. Бумажный бюллетень можно было получить на 2 363 избирательных участках в регионе с 8:00 до 20:00, электронный — на протяжении трех дней без перерыва.

Василий Алексеев