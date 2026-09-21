«Единая Россия» побеждает на выборах депутатов думы ХМАО с 55,57% голосов

Список кандидатов «Единой России» набирает 55,57% голосов избирателей (11 746 человек) на выборах депутатов думы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) по итогам обработки 6,32% протоколов участковых избирательных комиссий (УИК), следует из данных онлайн-табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

За «Единой Россией» идут:

ЛДПР с 13,11% (их поддержали 2 772 югорчанина);

с 13,11% (их поддержали 2 772 югорчанина); КПРФ с 13,01% (2 751);

с 13,01% (2 751); «Новые люди» с 6,06% (1 282);

с 6,06% (1 282); «Справедливая Россия» с 4,19 % (885);

с 4,19 % (885); Партия пенсионеров с 3,38% (714);

с 3,38% (714); «Коммунисты России» с 2,32% (490).

Голосование на выборах депутатов окружного парламента проходило с 18 по 20 сентября. По последним данным избиркома на 18:00 воскресенья, кандидатов поддержали 60,56% избирателей. Наибольший интерес к выборам проявили жители Нефтеюганского округа №8 (явка — 80,43%), Сургутского округа №14 (79,60%), Ханты-Мансийского округа (78,32%), Белоярского округа (75,29%), Урайского округа (67,27%) и Нижневартовского округа №20 (63,65%), наименьший — югорчане в Няганском,(52,93%), Мегионском округах (49,55%), Нефтеюганском округе №7 (48,96%), Нижневартовском округе №18 (48,80%), Сургутском округе №10 (48,05%) и Пыть-Яхском округе (47,05%).

Дума ХМАО формируется по смешенной системе: 20 депутатов избираются по одномандатным округам, остальные 20 — по единому избирательному округу (партспискам). Полномочия нового созыва истекут в 2031 году.

Всего избирком допустил до выборов 398 кандидатов: 108 претендентов заявили о намерении одержать победу в одномандатных округах, другие 290 — избраться в составе семи партийных списков. Политиков могли поддержать 1 161 140 югорчан на 728 избирательных участках 18-20 сентября с 8:00 до 20:00. От использования системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в 2026 году в ХМАО отказались.

Василий Алексеев