В «тюменской матрешке» начались выборы депутатов в думы регионов и Госдуму

Трехдневные выборы депутатов региональных дум и Госдумы стартовали в Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах (ХМАО-Югра и ЯНАО), сообщили правительства регионов «тюменской матрешки». Участки будут работать 18, 19 и 20 сентября с 8:00 до 20:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Тюменской области создано 1060 участков для голосования, количество избирателей в регионе составляет 1 191 395 человек. В Югре открылись 728 участков. На Ямале заработал 221 избирательный участок для 350 тыс. избирателей — среди них 12 временных участков открылись на месторождениях в Ямальском, Тазовском и Надымском районах.

Все регионы «тюменской матрешки» участвуют в выборах депутатов Тюменской областной думы, в ХМАО также проходят выборы в думу Югры. Также россияне выберут 450 депутатов Госдумы: 225 — по партийным спискам и еще 225 — по одномандатным округам.

Ирина Пичурина