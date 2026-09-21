«Яблоко» проходит в Новгородскую облдуму
Партия «Яблоко» проходит в Новгородскую областную думу с предварительным результатом в 5,3% голосов. Новгородская область стала единственной, где «Яблоко» допустили до участия в региональных выборах.
По данным ЦИК, после подсчета 22,14% протоколов в Новгородскую облдуму проходят шесть партий:
- «Единая Россия» — 46,17%;
- ЛДПР — 11,89%;
- «Новые люди» — 11,42%;
- КПРФ — 10,94%;
- «Справедливая Россия» — 6,38%;
- «Яблоко» — 5,3%.
«Партия пенсионеров» и «Коммунисты России», по предварительным результатам, не смогли преодолеть пятипроцентный порог для прохождения в региональный парламент.
Подробнее — в материале «Ъ» «Подсчет уволенников».
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Как голосовала Россия
Получение депутатов в Новгородской областной думе позволяет партии «Яблоко» сохранить парламентскую льготу — право выдвигать кандидатов на выборах в Государственную думу без сбора подписей. Это имеет особое значение, поскольку в 2025 году «Яблоку» не удалось зарегистрировать ни одного кандидата на выборах губернаторов и региональных парламентов, и такая ситуация повторялась четвертый год подряд.
Для регистрации партийного списка в региональных выборах важна региональная льгота. Например, в 2021 году она предоставлялась партиям, имеющим фракцию в соответствующем парламенте, представительство хотя бы в одном муниципальном совете или результат не менее 0,5% на последних муниципальных выборах по спискам. Тогда у «Яблока» было 13 таких регионов, что обеспечивало практически гарантированный доступ к выборам.