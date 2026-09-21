«Яблоко» проходит в Новгородскую облдуму

Партия «Яблоко» проходит в Новгородскую областную думу с предварительным результатом в 5,3% голосов. Новгородская область стала единственной, где «Яблоко» допустили до участия в региональных выборах.

По данным ЦИК, после подсчета 22,14% протоколов в Новгородскую облдуму проходят шесть партий:

«Единая Россия» — 46,17%;

ЛДПР — 11,89%;

«Новые люди» — 11,42%;

КПРФ — 10,94%;

«Справедливая Россия» — 6,38%;

«Яблоко» — 5,3%.

«Партия пенсионеров» и «Коммунисты России», по предварительным результатам, не смогли преодолеть пятипроцентный порог для прохождения в региональный парламент.

Подробнее — в материале «Ъ» «Подсчет уволенников».