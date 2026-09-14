Подсчет уволенников

В конце минувшей недели истек срок, в течение которого регистрация кандидатов в Госдуму могла быть отменена через суд. Подать такой иск можно не позднее чем за восемь дней до первого дня голосования, а само судебное решение должно быть принято не позже чем за пять дней до начала выборов. По данным ГАС «Выборы», в гонке не примут участия как минимум 32 человека, выдвинутых по одномандатным округам. Но благодаря привлечению ряда кандидатов к административной ответственности по «экстремистским» статьям это число еще возрастет, поскольку в данном случае дедлайнов не существует.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Больше всего кандидатов-одномандатников к вечеру 14 сентября потеряло «Яблоко» (см. график). Чаще всего их снимали суды по требованию конкурентов. При этом истцы — представители «Справедливой России», «Зеленых», Партии пенсионеров, а также территориальные избиркомы — использовали различные доводы.

Алексея Акименко (Нефтекамский округ) уличили в публикации ссылок и логотипов Instagram и Facebook (принадлежат Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена). Речь идет о постах в сообществах во «ВКонтакте», где «яблочник» выступал администратором.

Публикации касались не только политики — по данным “Ъ”, одна из них рекламировала конфетные, фруктовые и цветочные букеты.

Претензии к Владимиру Атаманчуку (Южный округ Краснодарского края) возникли из-за агитации, содержащей «информацию экстремистского характера» — какую именно, в суде не раскрыли. Айрат Гумербаев (Набережно-Челнинский округ) и Антон Парамонов (Тульский округ) поплатились за иностранные ценные бумаги, Виктор Быстров (Коломенский округ) — за ошибки в финансовых документах.

Регистрацию лидера удмуртского «Яблока» Ии Борониной (Ижевский округ) аннулировали за использование в агитации хита «Bad to the Bone» группы George Thorogood & The Destroyers без лицензии. А Дмитрия Смирнова (Автозаводский округ Нижегородской области) обвинили в публикации фотографии лидера Motorhead Лемми Килмистера после его смерти в 2015 году: на шее музыканта виден немецкий крест, и суд посчитал его нацистским. Правда, это решение в силу еще не вступило. Также в первой инстанции отменена регистрация «яблочников» Владислава Аркадьева (Чебоксарский округ) и Виктора Стеньшина (Канашский округ), которым среди прочего поставили на вид использование шрифта Colville без лицензии.

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В Челябинской области оппоненты добились снятия представителей «Яблока» за нарушение авторских прав во всех пяти одномандатных округах: из гонки выбыли Ярослав Щербаков, Андрей Талевтин, Валентин Комков, Оксана Боярская и Сергей Фарым. К нелегальной агитации суды отнесли работу Бэнкси «Девочка с шариком», фотографию академика Андрея Сахарова, цитату пережившего атомный взрыв японца Сумитэру Танигути, логотип телеканала «Россия 1» и пр. Решения пока в силу тоже не вступили, поэтому в статистике ГАС «Выборы» не учитываются.

Несколько кандидатов «Яблока» сами отказались продолжать кампанию.

Дмитрия Гондаренко (Радищевский округ) уличили в упоминании иностранных агентов в «Одноклассниках», после чего он снялся с выборов «по семейным обстоятельствам».

Аналогичным образом поступил Евгений Скрипин (Ульяновский округ). По собственному желанию гонку оставили Иван Телятьев (Марийский округ) и Ризван Ибрагимов (Чеченский округ).

Наконец, целый ряд «яблочников» потеряли право участвовать в выборах из-за привлечения их к административной ответственности за демонстрацию экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП) — от логотипов западных соцсетей и пентаграммы («Международное движение сатанизма» признано в РФ экстремистским и запрещено) до символики «Штабов Навального» и группы Pussy Riot (обе организации признаны в РФ экстремистскими и запрещены). Кого-то, например, Антона Гендриксона (Калининградский округ) на этом основании уже сняли с гонки, однако большинство привлеченных к административной ответственности «яблочников» пока формально остаются кандидатами.

Электоральный юрист Роман Смирнов поясняет, что закон не регламентирует сроки отмены регистрации по «экстремистским» статьям КоАП, поэтому по общей логике это может произойти вплоть до завершения голосования — с последующим признанием недействительными бюллетеней, из которых не успели вычеркнуть подвергнутого наказанию кандидата. «Более того, в случае победы под вопрос будет поставлен и его депутатский статус. Таких прецедентов у нас пока не было, но ведь все динамично»,— добавляет эксперт.

По подсчетам “Ъ”, если «Яблоку» не удастся отбиться от обвинений оппонентов и «экстремистских» претензий в апелляции, то в общей сложности партия может лишиться около 30 кандидатов. Всего же по округам она выдвинула 135 человек.

Остальные партии сталкивались с судебными претензиями значительно реже. Для КПРФ самой громкой стала попытка Партии пенсионеров снять действующего депутата Госдумы Михаила Матвеева (Промышленный округ Самарской области) за нарушения интеллектуальной собственности, но коммунисту удалось восстановиться в апелляции. «Зеленые» пробовали снять другого депутата от КПРФ Олега Михайлова (Сыктывкарский округ) из-за видео на фоне пункта Wildberries, но сами отозвали иск. По «экстремистской» статье с гонки сошел популярный блогер Николай Бондаренко, однако он выдвигался только по списку КПРФ.

Андрей Прах; корсеть “Ъ”