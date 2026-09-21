Медведев: «Единая Россия» продолжит поддерживать курс президента

«Единая Россия» продолжит обеспечивать поддержку курса президента и приближать победу России «над врагами Отечества», заявил председатель партии Дмитрий Медведев.

«Завтра вся обновленная команда “Единой России” приступит к реализации новой Народной программы. Продолжим обеспечивать поддержку курса нашего президента и приближать победу над врагами Отечества»,— написал господин Медведев.

Глава партии добавил, что «Единая Россия» «остается для большинства граждан силой, которой можно доверить будущее страны».

«На всех уровнях партия “Единая Россия” выдвинула самых достойных кандидатов. Среди них почти тысяча ветеранов специальной военной операции, из которых 82 претендуют на места в Государственной Думе»,— добавил он.

После обработки 50% протоколов «Единая Россия» набирает 57,87% голосов. Из 225 одномандатных округов кандидаты от партии лидируют в 161. С таким результатом «Единая Россия» претендует более чем на 300 мандатов из 450, что позволит ей сохранить конституционное большинство.