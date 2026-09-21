ЦИК опубликовал итоги выборов в Госдуму после подсчета 50% голосов

«Единая Россия» набирает 57,87% голосов на выборах в Госдуму после подсчета 50,03% протоколов. Кандидаты от партии также лидируют в 161 одномандатном округе из 225.

После публикации обновленных данных ЦИК состав партий, которые проходят в Госдуму, не изменился. Помимо «Единой России» сформировать фракции смогут КПРФ (13,79%), ЛДПР (8,8%), «Новые люди» (7,86%) и «Справедливая Россия» (5,11%).

Партия пенсионеров, «Зеленые», «Коммунисты России», «Родина» и Партия прямой демократии не набирают достаточного количества голосов для прохождения в парламент.

Предварительная явка составила 56,66%. «Единая Россия» претендует более чем на 300 мест в Госдуме из 450, сохраняя конституционное большинство.