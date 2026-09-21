ЦИК опубликовал итоги выборов в Госдуму после подсчета 50% голосов
«Единая Россия» набирает 57,87% голосов после обработки 50% протоколов
«Единая Россия» набирает 57,87% голосов на выборах в Госдуму после подсчета 50,03% протоколов. Кандидаты от партии также лидируют в 161 одномандатном округе из 225.
После публикации обновленных данных ЦИК состав партий, которые проходят в Госдуму, не изменился. Помимо «Единой России» сформировать фракции смогут КПРФ (13,79%), ЛДПР (8,8%), «Новые люди» (7,86%) и «Справедливая Россия» (5,11%).
Партия пенсионеров, «Зеленые», «Коммунисты России», «Родина» и Партия прямой демократии не набирают достаточного количества голосов для прохождения в парламент.
Предварительная явка составила 56,66%. «Единая Россия» претендует более чем на 300 мест в Госдуме из 450, сохраняя конституционное большинство.
В Государственной думе 450 мест: 225 распределяются между партиями, преодолевшими 5%-ный барьер, а еще 225 получают победители одномандатных округов. В списочной части сначала учитываются кандидаты общефедеральной части списка, затем мандаты распределяются между региональными группами пропорционально числу полученных ими голосов. Поэтому высокий результат партии по спискам и лидерство ее кандидатов в округах складываются в общий фракционный результат по двум разным каналам.
Численное преимущество фракции влияет не только на голосования по законопроектам, но и на устройство самой работы парламента: итоги выборов учитываются при распределении комитетов между фракциями. Руководителей комитетов и вице-спикеров выдвигают партии, а предложенные ими кандидатуры утверждаются большинством голосов на первом заседании Государственной думы.