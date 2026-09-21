Цены на энергетический уголь РФ в порту Восточный превысили $106 за тонну

Составлено ИИ-Ассистентъ

Рост цены поддерживают замещение газа углем: в мае 2026 года нестабильность поставок СПГ через Ормузский пролив подталкивала страны Азиатско-Тихоокеанского региона к угольной генерации. В условиях ограниченных поставок из Индонезии, возобновления спроса в Китае и стабильных закупок Вьетнама, Южной Кореи и Филиппин продавцы смогли повышать цены.

Однако для российских поставщиков высокая мировая котировка не означает такого же роста экспортной выручки. В августе 2026 года «узкое горло» Восточного полигона, кризис в Черном море и перебои с топливом увеличивали затраты на перевозку и добычу. Для угля средней калорийности логистика занимает особенно большую долю цены. Кроме того, в июне 2026 года отмечалось, что укрепление рубля ухудшает эффект от долларовых котировок.

У роста есть и более долгосрочная опора: в августе 2026 года его связывали с увеличением потребления электроэнергии, расширением сталелитейного производства в Индии и Юго-Восточной Азии, а также нехваткой инвестиций в новые шахты. При нормализации поставок и пополнении запасов цены, по оценке от мая 2026 года, могут стабилизироваться с умеренными коррекциями. Таким образом, текущая цена сочетает структурный спрос с эффектом временных ограничений.