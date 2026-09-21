Закупочная цена на маргарин за месяц выросла для производителей хлеба на 15–20%

Составлено ИИ-Ассистентъ

Для хлебопеков маргарин — один из компонентов себестоимости: в июле 2021 года хлебозаводы предупреждали о повышении цен на свою продукцию на 7–12% из-за роста стоимости сырья, при этом маргарин подорожал на 38%. Это означает, что повышение закупочных цен на ингредиент может переходить в цены на хлебобулочные изделия, если производители не могут компенсировать его другими мерами.

В марте 2022 года рост цен на сырье сопровождался переходом поставщиков на полную предоплату поставок. В том же обращении отмечалось, что дальнейшую динамику цен на импортные составляющие было трудно прогнозировать, поэтому для хлебопеков проблема заключалась не только в цене маргарина, но и в условиях его закупки.

Резкие изменения стоимости уже фиксировались на уровне отдельных предприятий: в апреле 2022 года на «Падун-хлебе» сообщали, что за два месяца маргарин подорожал вдвое — до 200 руб. за кг. Тогда же предприятие связывало рост расходов с подорожанием других ингредиентов, включая масла, яйца и сахар.