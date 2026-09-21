Закупочная цена на маргарин за месяц выросла для производителей хлеба на 15–20%
Национальный союз хлебопечения (НСХ) попросил Федеральную антимонопольную службу (ФАС) проверить обоснованности роста цен на масложировую продукцию. Об этом говорится в письме организации от 15 сентября (есть у “Ъ”). В ФАС России заявили “Ъ”, что обращение поступило, его рассмотрят в установленном порядке.
В августе стоимость отдельных позиций маргарина для производителей, согласно обращению НСХ, выросла на 15–20% к июлю. В сентябре хлебопеки ждут увеличения стоимости продукции уже на 30% к июлю, для заменителей молочного жира (ЗМЖ) увеличение может достигнуть 60%. Часть производителей уже получила уведомления о новом повышении цен. Президент Российского союза пекарей Дмитрий Семенов говорит, что за последние несколько месяцев маргарин подорожал в среднем на 30%. Эксперт связывает это в том числе с сокращением количества поставщиков.
Подробнее — в материале «Ъ» «Хлеб вырос на пальме»
Для хлебопеков маргарин — один из компонентов себестоимости: в июле 2021 года хлебозаводы предупреждали о повышении цен на свою продукцию на 7–12% из-за роста стоимости сырья, при этом маргарин подорожал на 38%. Это означает, что повышение закупочных цен на ингредиент может переходить в цены на хлебобулочные изделия, если производители не могут компенсировать его другими мерами.
В марте 2022 года рост цен на сырье сопровождался переходом поставщиков на полную предоплату поставок. В том же обращении отмечалось, что дальнейшую динамику цен на импортные составляющие было трудно прогнозировать, поэтому для хлебопеков проблема заключалась не только в цене маргарина, но и в условиях его закупки.
Резкие изменения стоимости уже фиксировались на уровне отдельных предприятий: в апреле 2022 года на «Падун-хлебе» сообщали, что за два месяца маргарин подорожал вдвое — до 200 руб. за кг. Тогда же предприятие связывало рост расходов с подорожанием других ингредиентов, включая масла, яйца и сахар.