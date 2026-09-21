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Хлеб вырос на пальме

Дефицит пальмового масла тянет за собой цены хлебобулочной продукции

Производители хлебобулочных изделий просят Федеральную антимонопольную службу проверить рост закупочных цен на масложировую продукцию. За месяц маргарин и заменители молочного жира подорожали для них на 15–20%. Это связано с падением импорта в Россию пальмового масла на 22,2%. Подорожание маргарина давит на себестоимость продукции хлебопеков: сдобные булки в рознице за год подорожали на 10,7%. Прибавляют в стоимости и зависимые от такой продукции кондитерские изделия.

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Национальный союз хлебопечения (НСХ) попросил Федеральную антимонопольную службу (ФАС) проверить обоснованности роста цен на масложировую продукцию. Об этом говорится в письме организации от 15 сентября (есть у “Ъ”). В ФАС России заявили “Ъ”, что обращение поступило, его рассмотрят в установленном порядке.

В августе стоимость отдельных позиций маргарина для производителей, согласно обращению НСХ, выросла на 15–20% к июлю. В сентябре хлебопеки ждут увеличения стоимости продукции уже на 30% к июлю, для заменителей молочного жира (ЗМЖ) увеличение может достигнуть 60%. Часть производителей уже получила уведомления о новом повышении цен. Президент Российского союза пекарей Дмитрий Семенов говорит, что за последние несколько месяцев маргарин подорожал в среднем на 30%. Эксперт связывает это в том числе с сокращением количества поставщиков.

Согласно Росстату, в январе—июле 2026 года в России было произведено 676,8 тыс. тонн маргаринов, растительных спредов, заменителей молочного жира и их эквивалентов. Год к году показатель сократился на 12%. Непосредственно для маргарина снижение не такое выраженное — 0,5%, до 260,1 тыс. тонн. Но в последние несколько месяцев производители столкнулись со значительным ростом издержек.

В OleoScope напоминают, что атаки на порт Тамань 30 июля вывели из строя ключевой российский терминал по перевалке растительных масел. Именно через него в Россию шли основные поставки пальмового масла из Индонезии и Малайзии, из которого выпускается маргарин. Это привело к дефициту сырья, сокращению запасов кондитерских жиров, маргаринов и ЗМЖ.

Сейчас поставки переориентируются на порт Санкт-Петербурга, это позволит пополнить запасы. Но в январе—июле 2026 года импорт в Россию пальмового масла, согласно OleoScope, составил 491 тыс. тонн, потеряв год к году 22,2%. Для пальмоядрового масла аналогичное снижение составило 25,7%, до 55 тыс. тонн. Процесс совпал с продолжающимся ростом мировых цен. Так, пальмовое масло стоило в среднем $1,2 тыс. за тонну, прибавив по отношению к январю 12,5%. В Масложировом союзе говорят о росте мировых цен на 14% с начала года. Дополнительными факторами стали подорожание фрахта и ослабление рубля, само по себе повысившее стоимость сырья. Бизнесу удалось минимизировать влияние внешних факторов, считают в организации.

Дорожающий маргарин приводит к увеличению издержек хлебопеков: цены на их продукцию растут. Например, хлеб из пшеничной муки в августе стоил в среднем 124,6 руб. за 1 кг, прибавив год к году 10,1%, следует из данных Росстата. Сдобные булки подорожали на 10,7% за год, до 403,9 руб. за 1 кг. Исполнительный директор НСХ Александр Дубровский говорит, что от маргарина зависит себестоимость булочек, плетенок, песочных полуфабрикатов и кексов. Но наиболее уязвимой категорией эксперт называет продукцию из слоеного текста — круассаны, слойки, датская выпечка. Здесь из-за маргарина цена производства вскоре может вырасти на 5–8%, что отразится на розничных ценах.

Чувствительной к стоимости маргарина категорией господин Дубровский также считает кондитерскую продукцию. В Масложировом союзе говорят, что доля маргарина в мучных сладких изделиях (печенье, кексах, сдобе, слойке и прочих) составляет 10–17% в себестоимости 1 кг продукции. В батонах и хлебе это значение менее 2%, здесь в качестве жировой составляющей обычно выбирают подсолнечное масло.

В OleoScope замечают, что дальнейшая динамика цен на маргарин и кондитерские жиры зависит от мировой конъюнктуры рынка пальмового масла, расходов на логистику и прочего. В Масложировом союзе не исключают, что рост себестоимости производства маргарина может ускориться вслед за ослаблением рубля. В ГК «Эфко» констатируют, что снижения цен на масложировую продукцию можно будет ожидать лишь после восстановления работы портов Азово-Черноморского бассейна.

Владимир Комаров, Александра Мерцалова

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