Котировки на российский чугун в портах выросли до $345–350 за тонну за неделю
Оживление на турецком стальном рынке поддержало цены на российский чугун в портах: за неделю котировки увеличились до $345–350 за тонну. Максимальные цены, по которым заключаются сделки с российским чугуном в Турции, по данным аналитиков, находятся на уровне $410–415 за тонну с учетом фрахта (CFR). Это соответствует стоимости чугуна в $350–355 за тонну на базисе FOB Балтика.
Как указывают в SteelOrbis, торговая активность остается низкой, поскольку большинство российских поставщиков продолжают решать логистические проблемы, а отгрузки, перенаправленные с Черного моря на Балтику, только начали возобновляться.
«Все ждут прибытия первых судов в Турцию. Думаю, это произойдет в конце сентября, и тогда появится новая информация о ценах»,— цитируют аналитики источник на рынке. Другой собеседник отметил, что все металлургические заводы перенаправили экспорт на Балтику, что привело к росту стоимости фрахта. По данным SteelOrbis, доставка чугуна в Турцию из балтийских портов на судах среднего тоннажа обходится в $55–60 за тонну.
Подробнее читайте в материале «У металлургов оценили сырье».
Черноморский маршрут давал российским поставщикам логистическое преимущество: турецкие заводы могли получать крупные и относительно дешевые партии чугуна. Перенаправление отгрузок на Балтику устраняет это преимущество и делает итоговую стоимость поставок в Турцию более зависимой от фрахта и организации перевозок.
Значимость логистических затруднений усиливается высокой зависимостью турецкого рынка от российского сырья: в 2025 году Россия обеспечила более 78% импорта чугуна в Турцию, поставив туда 1,8 млн тонн. В марте 2025 года Турция стала главным направлением для российских производителей, поскольку спрос в Индии и других азиатских странах был ниже $300 за тонну на условиях FOB Черное море; поэтому перебои с новым маршрутом затрагивают не только расходы поставщиков, но и доступность привычного источника для турецких заводов.