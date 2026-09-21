Котировки на российский чугун в портах выросли до $345–350 за тонну за неделю

Оживление на турецком стальном рынке поддержало цены на российский чугун в портах: за неделю котировки увеличились до $345–350 за тонну. Максимальные цены, по которым заключаются сделки с российским чугуном в Турции, по данным аналитиков, находятся на уровне $410–415 за тонну с учетом фрахта (CFR). Это соответствует стоимости чугуна в $350–355 за тонну на базисе FOB Балтика.

Как указывают в SteelOrbis, торговая активность остается низкой, поскольку большинство российских поставщиков продолжают решать логистические проблемы, а отгрузки, перенаправленные с Черного моря на Балтику, только начали возобновляться.

«Все ждут прибытия первых судов в Турцию. Думаю, это произойдет в конце сентября, и тогда появится новая информация о ценах»,— цитируют аналитики источник на рынке. Другой собеседник отметил, что все металлургические заводы перенаправили экспорт на Балтику, что привело к росту стоимости фрахта. По данным SteelOrbis, доставка чугуна в Турцию из балтийских портов на судах среднего тоннажа обходится в $55–60 за тонну.

Подробнее читайте в материале «У металлургов оценили сырье».