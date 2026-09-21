У металлургов оценили сырье

Оживление на турецком стальном рынке поддержало цены на российский чугун в портах: за неделю котировки увеличились до $345–350 за тонну. Но торговая активность остается низкой, так как перенаправленные на Балтику отгрузки металлургического сырья только начали возобновляться. Между тем период относительно благоприятной для турецких заводов конъюнктуры может в ближайшее время закончиться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Средние цены на российский чугун в портах РФ на неделе 14–18 сентября выросли на $5, до $345–350 за тонну (FOB) благодаря увеличившейся стоимости лома в Турции, говорится в обзоре SteelOrbis. Максимальные цены, по которым заключаются сделки с российским чугуном в Турции, по данным аналитиков, находятся на уровне $410–415 за тонну с учетом фрахта (CFR). Это соответствует стоимости чугуна в $350–355 за тонну на базисе FOB Балтика.

Но, указывают в SteelOrbis, торговая активность остается низкой, поскольку большинство российских поставщиков продолжают решать логистические проблемы, а отгрузки, перенаправленные с Черного моря на Балтику, только начали возобновляться. «Все ждут прибытия первых судов в Турцию. Думаю, это произойдет в конце сентября, и тогда появится новая информация о ценах»,— цитируют аналитики источник на рынке. Другой собеседник отметил, что все металлургические заводы перенаправили экспорт на Балтику, что привело к росту стоимости фрахта. По данным SteelOrbis, доставка чугуна в Турцию из балтийских портов на судах среднего тоннажа обходится в $55–60 за тонну.

Россия — крупнейший поставщик чугуна в Турцию. По данным Турецкого статистического института (TUIK), которые приводит SteelOrbis, в январе—июле 2026 года российские металлурги увеличили экспорт чугуна на турецкий рынок на 41,6% год к году, до 1,47 млн тонн, обеспечив 90% от всего импорта этого сырья. За июль поставки из РФ увеличились на 75,1%, до 314,5 тыс. тонн. Второе место среди экспортеров чугуна в Турцию занимает Украина, отгрузившая за семь месяцев 2026 года 83,16 тыс. тонн сырья, что на 88,3% больше, чем годом ранее. На третьем месте — Индия, сократившая экспорт на 7,4%, до 50,95 тыс. тонн.

По данным SteelOrbis, цены на импортируемый морем лом в Турции с начала сентября выросли на $19,5, до $386–397 за тонну с учетом фрахта (CFR) в связи с оживлением на местном рынке арматуры. Но, указывают аналитики, последний может быть близок к перегреву. Так, некоторые турецкие производители перестали направлять запросы на покупку лома, а другие начали предлагать более низкие цены, ссылаясь на достаточные запасы сырья. Одновременно, продолжают эксперты, некоторые турецкие металлурги уже допускают возможность предоставления дисконтов крупным покупателям, что подкрепило мнение о достижении пика на рынке.

В долгосрочной перспективе потребность турецких заводов в чугуне будет сдерживать ужесточение на импорт стальной продукции в ЕС. Как указывают в ЦЭП Газпромбанка, с 1 июля 2026 года для защиты собственных производителей ЕС сократил размер беспошлинной квоты на ввоз стали до 18,3 млн тонн, на 47% меньше уровня 2024 года, пошлина на поставки сверх квоты удвоена с 25% до 50%, а охват расширен с 28 до 30 товарных категорий. Наиболее существенное влияние, считают аналитики, новые ограничения окажут именно на турецких металлургов, которые в 2025 году экспортировали в ЕС более 7 млн тонн стали, притом что новый объем квот для страны ограничен 2,86 млн тонн. Это в свою очередь может усложнить российский экспорт чугуна и полуфабрикатов в Турцию, поясняют в ЦЭП Газпромбанка. По данным аналитиков, в 2025 году Россия увеличила экспорт чугуна на 6,45%, до 3,3 млн тонн.

Анатолий Костырев