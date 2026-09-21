Лесопромышленники предложили доработать закон об изменениях в лесоустройстве

Лесопромышленные компании предлагают доработать нормы утвержденного в начале августа закона, внесшего ряд изменений в принципы лесоустройства с сентября 2027 года. Эту тему участники отрасли обсуждали на заседании комитета ТПП по предпринимательству в лесном комплексе 9 сентября, рассказали собеседники “Ъ”.

Согласно закону, ответственность за лесоустройство возлагается на арендаторов лесных участков, и невыполнение работ в срок грозит компаниям расторжением договоров аренды. При этом заниматься лесоустройством может только ФГБУ «Рослесинфорг», подведомственное Рослесхозу. Но, как отмечают участники рынка, у «Рослесинфорга» не хватает возможностей для выполнения своих обязательств, из-за чего возникают просрочки с исполнением договоров на лесоустройство — от трех месяцев до года.

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