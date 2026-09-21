Лесопромышленники предложили доработать закон об изменениях в лесоустройстве
Лесопромышленные компании предлагают доработать нормы утвержденного в начале августа закона, внесшего ряд изменений в принципы лесоустройства с сентября 2027 года. Эту тему участники отрасли обсуждали на заседании комитета ТПП по предпринимательству в лесном комплексе 9 сентября, рассказали собеседники “Ъ”.
Согласно закону, ответственность за лесоустройство возлагается на арендаторов лесных участков, и невыполнение работ в срок грозит компаниям расторжением договоров аренды. При этом заниматься лесоустройством может только ФГБУ «Рослесинфорг», подведомственное Рослесхозу. Но, как отмечают участники рынка, у «Рослесинфорга» не хватает возможностей для выполнения своих обязательств, из-за чего возникают просрочки с исполнением договоров на лесоустройство — от трех месяцев до года.
Подробнее — в материале «Дебри регулирования».
Ответственность арендатора сочетается с отсутствием у него права выбрать исполнителя: оплачивая лесоустройство, он должен обращаться к назначенной государством организации. В такой модели задержка или удорожание работ со стороны единственного оператора не снимает с компании обязанности уложиться в установленный срок, поэтому ограниченные возможности исполнителя превращаются для арендатора в риск последствий по договору аренды.
Рослесинфорг получил роль исполнителя лесоустроительных работ еще в 2021 году, когда Рослесхоз возвращал управление лесами на федеральный уровень; тогда же ведомство сообщало, что сведения о состоянии лесного фонда более чем на 70% устарели. Еще в марте 2021 года бизнес предупреждал, что обязанность обращаться к выбранной государством организации фактически создает монополию, способную увеличить стоимость и сроки работ.