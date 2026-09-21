Объемы секьюритизации под гарантии «Дом.РФ» составили рекордные 455 млрд рублей
По данным Московской биржи, по состоянию на 20 сентября объем размещенных ипотечных ценных бумаг (ИЦБ) под гарантии «Дом.РФ» на российском рынке с начала года составил почти 455 млрд руб.— это рекорд за всю историю наблюдений. В прошлом году, когда был установлен рекорд в 670 млрд руб., к 20 сентября было размещено только 386 млрд руб. В 2023 году, когда годовой объем размещений ИЦБ под гарантии «Дом.РФ» составил 669,5 млрд руб., к 20 сентября было размещено только 232 млрд руб.
В последние три года после 20 сентября ни разу не размещалось менее 260 млрд руб. ИЦБ, и если этот тренд продолжится, то в этом году объем размещенных ипотечных секьюритизаций под гарантии «Дом.РФ» может впервые в истории превысить 700 млрд руб.
Вероятность такого развития событий повышает тот факт, что с 15 октября начнут действовать надбавки к коэффициентам риска по секьюритизированным бумагам, приобретенным банками, которые не касаются только ипотечной секьюритизации.
Подробнее — в материале «Ипотека обернулась облигациями».
В стандартной конструкции банк уступает ипотечный портфель эмитенту «Дом.РФ Ипотечный агент», после чего кредиты превращаются в ипотечные ценные бумаги. «Дом.РФ» проверяет качество закладных и гарантирует выкуп просроченного портфеля, что снижает кредитный риск такой конструкции для ее участников.
Для банков это не только способ привлечь средства под залог бумаг в операциях репо, но и возможность заменить кредиты на балансе ценными бумагами, разгрузить резервы и высвободить капитал для новых выдач. С 15 октября надбавки к коэффициентам риска для банковских вложений в секьюритизированные бумаги не затронут ипотечную секьюритизацию, поэтому для нее не возникнет дополнительной капитальной нагрузки, предусмотренной для других таких вложений.