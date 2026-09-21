Ипотека обернулась облигациями

В этом году объем размещений облигаций, обеспеченных правами требования по ипотечным кредитам имеет все шансы превысить 700 млрд руб., что станет историческим рекордом. Не последнюю роль в этом достижении сыграла сделка Сбербанка и «Дом.РФ», в ходе которой в один день было размещено ипотечных ценных бумаг почти на 250 млрд руб. Эксперты считают, что росту объема секьюритизации под гарантии «Дом.РФ» будет способствовать введение с середины октября надбавок к коэффициентам риска по неипотечной секьюритизации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

По данным Московской биржи, по состоянию на 20 сентября объем размещенных ипотечных ценных бумаг (ИЦБ) под гарантии «Дом.РФ» на российском рынке с начала года составил почти 455 млрд руб.— это рекорд за всю историю наблюдений. В прошлом году, когда был установлен рекорд в 670 млрд руб., к 20 сентября было размещено только 386 млрд руб. В 2023 году, когда годовой объем размещений ИЦБ под гарантии «Дом.РФ» составил 669,5 млрд руб., к 20 сентября было размещено только 232 млрд руб. В последние три года после 20 сентября ни разу не размещалось менее 260 млрд руб. ИЦБ, и если этот тренд продолжится, то в этом году объем размещенных ипотечных секьюритизаций под гарантии «Дом.РФ» может впервые в истории превысить 700 млрд руб.

Вероятность такого развития событий повышает тот факт, что с 15 октября начнут действовать надбавки к коэффициентам риска по секьюритизированным бумагам, приобретенным банками, которые не касаются только ипотечной секьюритизации (см. “Ъ” от 15 сентября).

В «Дом.РФ» “Ъ” сообщили, что стратегия корпорации предполагает наращивание объемов ипотечной секьюритизации и повышение доли секьюритизации на ипотечном рынке. По данным «Дом.РФ», на 30 июня доля секьюритизированной через «Дом.РФ» ипотеки в общем объеме выданных кредитов составляла 8,6%. По состоянию на 30 июня в обращении находилось 86 выпусков на 2,15 трлн руб.— 98% всего рынка ипотечных облигаций, 5,9% рынка корпоративных облигаций. В этом году планируется еще шесть-восемь выпусков ИЦБ, прошлогодний рекорд рассчитываем побить по итогам этого года, отметили в «Дом.РФ».

Не в последнюю очередь потенциальный рекорд ипотечной секьюритизации под гарантии «Дом.РФ» связан со сделкой Сбербанка и «Дом.РФ», заключенной в конце прошлой недели, когда в один день были размещены облигации, обеспеченные ипотекой с госгарантией на 249 млрд руб. Это крупнейшее размещение в истории в один день, но не крупнейший выпуск — в декабре 2023 года Сбербанк разместил выпуск ИЦБ на 220,3 млрд руб. Размещение, состоявшееся в прошлую пятницу, делится на два выпуска — на 148,7 млрд руб., обеспеченных рыночной ипотекой, и на 99,9 млрд руб., обеспеченных льготной ипотекой. Поскольку по каждому выпуску прошло по одной сделке, эксперты предполагают, что весь объем был выкуплен самим Сбербанком, при этом, по их мнению, далее эти бумаги могут оказаться на вторичном рынке.

Как отметили в Сбербанке, реализация данной сделки заложит основу для создания новых классов долгосрочных инвестиционных инструментов, обеспеченных качественной ипотекой банка, а привлеченные ресурсы сформируют базу для дальнейшего расширения предложения банковских продуктов клиентам, как кредитных, так и инвестиционных.

По словам управляющего директора по рейтингам структурированного финансирования агентства «Эксперт РА» Павла Кашицына, объем секьюритизированных Сбербанком ипотечных кредитов на 30 июня составлял 990 млрд руб., или 7% портфеля, а после завершения размещения указанных двух выпусков доля секьюритизированного ипотечного портфеля могла приблизиться к 9%. Стоит отметить, что выпуски Сбербанка стали и самыми длинными в истории — 33 года, их полное погашение планируется в 2060 году. «Для ипотечной секьюритизации характерны длительные контрактные сроки погашения облигаций, которые определяются плановыми сроками погашения ипотечных кредитов, однако в реальности такие бумаги погашаются раньше»,— говорит Павел Кашицын. По его словам, это происходит за счет досрочного погашения кредитов и права эмитента досрочно погасить выпуск при снижении его объема ниже уровня, установленного эмиссионной документацией. «Облигации с поручительством "Дом.РФ" банки-оригинаторы используют для разгрузки капитала и повышения ликвидности активов за счет замены ипотечных кредитов на биржевые облигации»,— говорит эксперт.

Максим Буйлов