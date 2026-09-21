Доходность гособлигаций США поднялась выше 5% впервые с 2007 года
Сентябрьский опрос портфельных менеджеров от Bank of America свидетельствует о заметном росте опасений относительно доходностей гособлигаций. На минувшей неделе у государственных облигаций США она впервые с 2007 года поднялась выше 5%.
Участники рынка отмечают, что затянувшийся конфликт на Ближнем Востоке вынуждает центральные банки повышать ставки, что ведет к росту стоимости денег в экономике и негативно для ее устойчивого роста.
В последний раз рост доходностей облигаций выступал ключевым риском в апреле 2021 года. Пять лет назад на фоне роста инфляции в США, а также ожиданий сворачивания программы выкупа активов ФРС доходность десятилетних US Treasuries (UST) выросла за четыре месяца почти вдвое, до 1,7% годовых.
Подробнее — в материале «Управляющие сделали ставки».
Рынок казначейских облигаций США служит ориентиром для доходностей на других рынках, поэтому его подъем меняет условия привлечения денег далеко за пределами США. Для компаний это означает удорожание заимствований и обслуживания уже накопленного долга. При одновременном снижении цен активов рост ставки фондирования, которая коррелирует с US Treasury Bonds и ставкой ФРС, может привести к потере капитала и банкротствам финансовых организаций и компаний малого и среднего бизнеса.
Для развивающихся рынков такой сдвиг несет дополнительный валютный риск: в октябре 2021 года рост доходностей в базовых валютах связывали с оттоком иностранного капитала, ослаблением национальных валют и ускорением инфляции. В ноябре 2021 года рост доходности UST также происходил на фоне ужесточения риторики ФРС из-за роста инфляции, что связывало динамику американских казначейских облигаций с дальнейшими решениями по денежно-кредитной политике.