Доходность гособлигаций США поднялась выше 5% впервые с 2007 года

Сентябрьский опрос портфельных менеджеров от Bank of America свидетельствует о заметном росте опасений относительно доходностей гособлигаций. На минувшей неделе у государственных облигаций США она впервые с 2007 года поднялась выше 5%.

Участники рынка отмечают, что затянувшийся конфликт на Ближнем Востоке вынуждает центральные банки повышать ставки, что ведет к росту стоимости денег в экономике и негативно для ее устойчивого роста.

В последний раз рост доходностей облигаций выступал ключевым риском в апреле 2021 года. Пять лет назад на фоне роста инфляции в США, а также ожиданий сворачивания программы выкупа активов ФРС доходность десятилетних US Treasuries (UST) выросла за четыре месяца почти вдвое, до 1,7% годовых.

Подробнее — в материале «Управляющие сделали ставки».