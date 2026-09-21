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Доходность гособлигаций США поднялась выше 5% впервые с 2007 года

Сентябрьский опрос портфельных менеджеров от Bank of America свидетельствует о заметном росте опасений относительно доходностей гособлигаций. На минувшей неделе у государственных облигаций США она впервые с 2007 года поднялась выше 5%.

Участники рынка отмечают, что затянувшийся конфликт на Ближнем Востоке вынуждает центральные банки повышать ставки, что ведет к росту стоимости денег в экономике и негативно для ее устойчивого роста.

В последний раз рост доходностей облигаций выступал ключевым риском в апреле 2021 года. Пять лет назад на фоне роста инфляции в США, а также ожиданий сворачивания программы выкупа активов ФРС доходность десятилетних US Treasuries (UST) выросла за четыре месяца почти вдвое, до 1,7% годовых.

Подробнее — в материале «Управляющие сделали ставки».

Составлено ИИ-Ассистентъ

Рынок казначейских облигаций США служит ориентиром для доходностей на других рынках, поэтому его подъем меняет условия привлечения денег далеко за пределами США. Для компаний это означает удорожание заимствований и обслуживания уже накопленного долга. При одновременном снижении цен активов рост ставки фондирования, которая коррелирует с US Treasury Bonds и ставкой ФРС, может привести к потере капитала и банкротствам финансовых организаций и компаний малого и среднего бизнеса.

Для развивающихся рынков такой сдвиг несет дополнительный валютный риск: в октябре 2021 года рост доходностей в базовых валютах связывали с оттоком иностранного капитала, ослаблением национальных валют и ускорением инфляции. В ноябре 2021 года рост доходности UST также происходил на фоне ужесточения риторики ФРС из-за роста инфляции, что связывало динамику американских казначейских облигаций с дальнейшими решениями по денежно-кредитной политике.

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