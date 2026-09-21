Управляющие сделали ставки

Сентябрьский опрос портфельных менеджеров от Bank of America свидетельствует о заметном росте опасений относительно доходностей гособлигаций. На минувшей неделе у государственных облигаций США она впервые с 2007 года поднялась выше 5%. Участники рынка отмечают, что затянувшийся конфликт на Ближнем Востоке вынуждает центральные банки повышать ставки, что ведет к росту стоимости денег в экономике и негативно для ее устойчивого роста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brendan McDermid / Reuters Фото: Brendan McDermid / Reuters

Портфельные управляющие не на шутку встревожены ростом доходностей гособлигаций развитых стран, свидетельствует сентябрьский опрос, проведенный аналитиками Bank of America (BofA). В анкетировании, которое проводилось 4–10 сентября, приняли участие представители 190 фондов, в управлении которых находятся активы на $512 млрд. Число респондентов, заявивших, что беспорядочный рост доходностей облигаций является ключевым риском с непредсказуемыми последствиями для мировой экономики, составило 37%, что на 6 п. п. превысило показатель августа. Доминировавший предыдущие два месяца риск «пузыря ИИ» с результатом 28% откатился на второе место.

В последний раз рост доходностей облигаций выступал ключевым риском в апреле 2021 года. Пять лет назад на фоне роста инфляции в США, а также ожиданий сворачивания программы выкупа активов ФРС доходность десятилетних US Treasuries (UST) выросла за четыре месяца почти вдвое, до 1,7% годовых.

В настоящее время также отмечается рост доходностей казначейских облигаций США, но темпами менее существенными. С марта ставка десятилетней UST выросла более чем на 1 п. п. и на прошлой неделе впервые с 2007 года поднялась выше уровня 5%. Проблема госдолга не ограничивается США. В середине сентября доходность британских десятилетних бумаг поднималась до 5,45%, немецких — до 3,55%, японских — превысила 3%. И все они обновили многолетние максимумы.

Общий фактор роста доходностей — пересмотр ожиданий по ставкам на фоне энергетического шока, вызванного ростом цен на нефть и газ из-за конфликтов в Персидском заливе. Для сдерживания растущей инфляции ЕЦБ на заседаниях в июне и сентябре поднимал ключевую ставку на 0,25 п. п., до 2,65%. На минувшей неделе Банк Японии и ФРС США повысили ставки также на 0,25 п. п., соответственно до 1,25% и 3,75–4%. При этом именно долларовые ставки выступают главным бенчмарком глобальной финансовой системы. «От доходности UST зависят ставки по ипотеке, корпоративным кредитам, стоимость рефинансирования и, собственно, требуемая доходность любого риск-актива,— отмечает независимый портфельный управляющий по глобальным рынкам Алена Николаева.— Беспорядочный рост доходностей сначала сжимает мультипликаторы, а затем бьет по инвестициям, прибыли, ну и дальше уже тормозит и экономику».

В условиях длящегося роста долларовых ставок, который сопровождается снижением цены UST, короткие операции «шорт» рассматриваются мировыми инвесторами как одна из самых популярных инвестиционных идей. Более популярной остается только покупка акций компаний производителей полупроводников. Операции «шорт» подразумевают продажу актива, взятого в долг у брокера. «Возросшие вероятности по вхождению в мини-цикл "страховочных" подъемов процентной ставки привели к повышению доходностей казначейских облигаций США и развитых стран, что негативно отразилось на ценах бумаг. Таким образом, инвесторы с целью получения дохода от снижения цен UST осуществляли операции "шорт"»,— отмечает портфельный управляющий УК «Доверительная» Павел Митрофанов.

В условиях сохраняющихся инфляционных рисков, а также растущего госдолга США, который превысил $40 трлн, рост доходностей UST может продолжиться. Исторически после начала цикла повышения ставки ФРС, как отмечает Алена Николаева, доходности десятилетних UST вырастали еще более чем на 1 п. п. Такой сценарий, по словам эксперта, возможен, если цены на нефть удержатся на уровне выше $100 за баррель, а также при новых бюджетных стимулах в США. Вместе с тем, как отмечает глава инвестиционного офиса Astero Falcon Елена Нефедова, пока происходящее больше соответствует переоценке стоимости денег, чем долговому кризису, поскольку рынок продолжает поглощать новое предложение госдолга США, а признаков устойчивого нарушения финансирования и ликвидности пока нет.

Виталий Гайдаев