Создание датасетов для обучения больших ИИ-моделей может получить господдержку

Минцифры и бизнес обсуждают возможность субсидировать затраты или предусмотреть грантовую поддержку формирования качественных датасетов (набор данных) для обучения больших фундаментальных моделей. Мера необходима для поддержки создания датасетов с целью последующего использования научными и исследовательскими центрами.

Соответствующее предложение представители бизнеса, госкорпораций и правительства обсуждали на заседании рабочей группы «Меры поддержки ИИ» 10 сентября. Об этом “Ъ” рассказали два источника, участвовавших в обсуждениях, и подтвердил еще один, знакомый с повесткой встречи. Согласовать финансовые меры поддержки регулятор и бизнес должны до 30 сентября 2026 года.

Собеседник “Ъ” пояснил, что такая поддержка может дать заметный эффект, поскольку она позволит создавать качественные русскоязычные и отраслевые наборы данных, доступные нескольким исследовательским командам. Мера также может снизить случаи повторного использования данных и дублирования затрат.

Подробнее — в материале «В поисках капитала гранта».