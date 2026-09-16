Генсек ООН заявил о готовности провести трехсторонние переговоры по Украине
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что поддержал бы проведение трехсторонней встречи России, США и Украины во время недели высокого уровня Генассамблеи ООН.
«Я был бы рад сделать это, если это возможно, и считаю абсолютно необходимым достичь прекращения огня на Украине и создать условия для перехода к справедливому миру», — сообщил господин Гутерриш, отвечая на соответствующий вопрос на пресс-конференции (цитата по ТАСС).
13 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия в «обозримой перспективе» рассчитывает провести трехсторонние переговоры по украинскому конфликту. Москва заявила о возможном возобновлении встреч после визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Помощник президента России Юрий Ушаков называл ОАЭ приоритетной площадкой для переговоров.
Практический смысл площадки ООН в данном случае — собрать Россию, США и Украину в формате прямых переговоров на равных условиях. Такой формат уже использовался в раундах, инициированных Вашингтоном: в феврале 2026 года встречи проходили в Абу-Даби, а затем в Женеве, однако по ключевым вопросам стороны не продвинулись. Переговорный процесс при посредничестве США был приостановлен в феврале из-за концентрации Белого дома на ближневосточном конфликте.
Сама встреча не устраняет главный барьер — разные условия прекращения огня. Украина неоднократно предлагала заморозить боевые действия по линии боевого соприкосновения, тогда как российские власти связывали прекращение огня с полным выводом украинских войск с территорий новых регионов РФ. Дополнительным ограничением остается спор о составе переговоров: прежний формат с участием Вашингтона, Москвы и Киева считался наиболее продуктивным, тогда как представители Европы добивались участия в качестве четвертой стороны.