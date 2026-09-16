Генсек ООН заявил о готовности провести трехсторонние переговоры по Украине

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что поддержал бы проведение трехсторонней встречи России, США и Украины во время недели высокого уровня Генассамблеи ООН.

«Я был бы рад сделать это, если это возможно, и считаю абсолютно необходимым достичь прекращения огня на Украине и создать условия для перехода к справедливому миру», — сообщил господин Гутерриш, отвечая на соответствующий вопрос на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

13 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия в «обозримой перспективе» рассчитывает провести трехсторонние переговоры по украинскому конфликту. Москва заявила о возможном возобновлении встреч после визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Помощник президента России Юрий Ушаков называл ОАЭ приоритетной площадкой для переговоров.