Как менталитет и образ жизни сказываются на политическом выборе жителей Донбасса

На завершившихся выборах в Госдуму своих депутатов федерального парламента впервые избирали регионы, вошедшие в состав РФ в 2022 году. Корреспондент “Ъ” Степан Мельчаков проследил за голосованием в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) и убедился, что у их граждан своя правда и свой взгляд на политику, не исчерпывающийся выбором одной партии в бюллетене.

Ситуация в ДНР значительно сложнее, чем в соседней ЛНР, что неудивительно, если учесть, что на ее территории продолжаются ожесточенные бои. Дончане стабильно ограничены в водоснабжении и страдают от регулярных перебоев электричества. Беспилотная опасность, которой подвержены обе республики, в Донецке ощущается острее. Здесь по-прежнему нельзя проехать и десяти минут, чтобы не упереться в руины. Затруднительна и ситуация с топливом.

Степень опасности того или иного маршрута — постоянный предмет спора как в Луганске, так и в Донецке. Разница в обстановке сказывается и на политических настроениях граждан. Луганчане, которым после 2022-го живется поспокойнее, настроено более критично. Дончане же, претерпевающие большие лишения, вместе с тем выражают большую лояльность.

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