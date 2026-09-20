В посольстве России в Черногории прошло голосование на выборах в Госдуму

Голосование на выборах в Госдуму прошло 20 сентября в Черногории, где, по данным местного МВД, проживают около 20 тыс. россиян. Впрочем, на единственном избирательном участке, организованном в посольстве РФ в Подгорице, особого ажиотажа не было, в отличие от президентских выборов два с половиной года назад.

Избирательный участок №8329 открылся в посольстве РФ в Подгорице строго по расписанию — в 8:00. К этому времени у посольской ограды собралось уже полтора десятка человек. По двое-трое они заходят в небольшое помещение для голосования, пройдя под присмотром бдительного охранника через рамку металлоискателя и оставив на входе сумки и даже маленькие борсетки.

На участке со стены их встречает предупреждение, что «голосование более одного раза наказывается штрафом в 30 тыс. руб., а получение более двух бюллетеней грозит лишением свободы до трех лет». Прибывшие садятся за один из трех столов, регистрируются, предъявляя загранпаспорт, получают бюллетень, голосуют. В первый час проголосовали 50–60 человек.

Подробнее — в материале «Черногория уложилась в один день».