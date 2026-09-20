Черногория уложилась в один день
Россияне в республике проголосовали без ажиотажа
Голосование на выборах в Госдуму прошло 20 сентября в Черногории, где, по данным местного МВД, проживают около 20 тыс. россиян. Впрочем, на единственном избирательном участке, организованном в посольстве РФ в Подгорице, особого ажиотажа не было, в отличие от президентских выборов два с половиной года назад. За голосованием в Подгорице наблюдал корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.
Очередь перед посольством
Фото: Геннадий Сысоев / Коммерсантъ
Избирательный участок №8329 открылся в посольстве РФ в Подгорице строго по расписанию — в 8:00. К этому времени у посольской ограды собралось уже полтора десятка человек.
По двое-трое они заходят в небольшое помещение для голосования, пройдя под присмотром бдительного охранника через рамку металлоискателя и оставив на входе сумки и даже маленькие борсетки. На участке со стены их встречает предупреждение, что «голосование более одного раза наказывается штрафом в 30 тыс. руб., а получение более двух бюллетеней грозит лишением свободы до трех лет». Прибывшие садятся за один из трех столов, регистрируются, предъявляя загранпаспорт, получают бюллетень, голосуют. В первый час проголосовали 50–60 человек.
Интерес к голосованию в Черногории вызван еще и тем, что, согласно официальной статистике, ежегодно республику посещают около 230 тыс. россиян — во многом благодаря тому, что виза для этого им до сих пор была не нужна, а отменить безвизовой режим черногорские власти собираются только с 1 ноября. Кроме того, в Черногории, по данным местного МВД, более или менее постоянно проживают около 21 тыс. граждан РФ.
Впрочем, как пояснил “Ъ” глава посольского избиркома, посол РФ в Черногории Александр Лукашик, там исходят из числа тех, кто встал на консульский учет, а таковых — чуть более 1400 человек.
Избирательные списки для российских выборов в Черногории не составляются, предварительно на выборы никто не записывается, досрочного голосования нет, а участвовать в выборах может любой находящийся в республике россиянин с загранпаспортом.
Но даже с учетом такой практики организовать выборы в Черногории оказалось непросто: после высылки пару лет назад нескольких дипломатов в посольстве РФ осталось всего два дипломатических работника, включая самого посла. Дабы не допустить возможных эксцессов 20 сентября, посольство заранее попросило местное МВД уделить повышенное внимание безопасности. В МВД отреагировали и поставили в день выборов напротив посольства одного полицейского, который как заправский регулировщик жестами направлял очередь на голосование.
На выходе с избирательного участка проголосовавших буквально атакуют двое парней и девушка с ярко-красными волосами: они проводят экзитпол. По словам их старшего, который назвался Кареном, они представляют «международную организацию из Европы, проводят опросы на выходе из участков в десятке европейских городов, включая Подгорицу». Работать им не мешают ни посольские, ни полиция.
Проголосовавшим, не отказавшимся от общения, те задают несколько вопросов: возраст, давно ли живут вне РФ, сколько времени добирались до участка, верят ли, что выборы что-то изменят и за кого проголосовали. Отвечать соглашаются не все, но согласившиеся говорят достаточно откровенно.
Практически все относят себя к категории 24–44 года.
Многие перебрались в Черногорию в последние три-четыре года, прибыли в Подгорицу проголосовать из других черногорских городов.
Молодая женщина лет 25 приехала из приморской Будвы, добиралась час, особых перемен после выборов не ждет. Супружеская пара средних лет, которая подъехала к посольству на взятой напрокат «Тойоте» с регистрацией Тивата (приморский городок в 80 км от столицы), на вопрос о переменах отвечает «Надо попробовать» и не скрывает, что голосовали за «Новых людей».
Ближе к полудню полиция усилила присутствие у посольства: вместо одного стража порядка их стало трое. Очередь желающих проголосовать выросла — в ней уже человек 25–30, а некоторые проголосовавшие не расходятся, а остаются стоять у посольской калитки. На вопрос полицейского, завершили ли они голосование, отвечают утвердительно, поясняя, что теперь просто обсуждают с друзьями выборы, на что страж порядка предлагает им «продолжить обсуждение вон за тем столбом в 30 метрах». Туда же полицейский направляет и бородача, который попытался развернуть перед входом в посольство плакаты с политическими требованиями.
Протестовать полиция разрешили только за столбом
Фото: Геннадий Сысоев / Коммерсантъ
Спустя 15–20 минут проголосовавшие медленно расходятся. За столбом, на который указал полицейский, группа из 15–20 человек продолжает обсуждение и даже начинает петь под гитару. Поют на русском, и стоящие поодаль двое полицейских, видимо, не понимают, о чем они поют, и не вмешиваются.
По пути от посольской калитки молодой парень сетует приятелю: «Маловато сегодня людей пришло. Вот в марте 2024-го на президентских выборах очередь была до конца улицы, метров триста, часами люди стояли».
В посольском избиркоме корреспондента “Ъ” заверили, что «активность россиян высокая, голосование проходит штатно», а его итоги подведут уже через час-другой после закрытия участка в восемь вечера, но результаты обнародуют только после ЦИК в Москве.