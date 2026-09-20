Черногория уложилась в один день

Голосование на выборах в Госдуму прошло 20 сентября в Черногории, где, по данным местного МВД, проживают около 20 тыс. россиян. Впрочем, на единственном избирательном участке, организованном в посольстве РФ в Подгорице, особого ажиотажа не было, в отличие от президентских выборов два с половиной года назад. За голосованием в Подгорице наблюдал корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Очередь перед посольством

Фото: Геннадий Сысоев / Коммерсантъ Очередь перед посольством

Фото: Геннадий Сысоев / Коммерсантъ

Избирательный участок №8329 открылся в посольстве РФ в Подгорице строго по расписанию — в 8:00. К этому времени у посольской ограды собралось уже полтора десятка человек.

По двое-трое они заходят в небольшое помещение для голосования, пройдя под присмотром бдительного охранника через рамку металлоискателя и оставив на входе сумки и даже маленькие борсетки. На участке со стены их встречает предупреждение, что «голосование более одного раза наказывается штрафом в 30 тыс. руб., а получение более двух бюллетеней грозит лишением свободы до трех лет». Прибывшие садятся за один из трех столов, регистрируются, предъявляя загранпаспорт, получают бюллетень, голосуют. В первый час проголосовали 50–60 человек.

Интерес к голосованию в Черногории вызван еще и тем, что, согласно официальной статистике, ежегодно республику посещают около 230 тыс. россиян — во многом благодаря тому, что виза для этого им до сих пор была не нужна, а отменить безвизовой режим черногорские власти собираются только с 1 ноября. Кроме того, в Черногории, по данным местного МВД, более или менее постоянно проживают около 21 тыс. граждан РФ.

Впрочем, как пояснил “Ъ” глава посольского избиркома, посол РФ в Черногории Александр Лукашик, там исходят из числа тех, кто встал на консульский учет, а таковых — чуть более 1400 человек.

Избирательные списки для российских выборов в Черногории не составляются, предварительно на выборы никто не записывается, досрочного голосования нет, а участвовать в выборах может любой находящийся в республике россиянин с загранпаспортом.

Но даже с учетом такой практики организовать выборы в Черногории оказалось непросто: после высылки пару лет назад нескольких дипломатов в посольстве РФ осталось всего два дипломатических работника, включая самого посла. Дабы не допустить возможных эксцессов 20 сентября, посольство заранее попросило местное МВД уделить повышенное внимание безопасности. В МВД отреагировали и поставили в день выборов напротив посольства одного полицейского, который как заправский регулировщик жестами направлял очередь на голосование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Одним из первых проголосовал посол Фото: Геннадий Сысоев / Коммерсантъ / купить фото Участок в Черногории Фото: Геннадий Сысоев / Коммерсантъ / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Одним из первых проголосовал посол Фото: Геннадий Сысоев / Коммерсантъ / купить фото Участок в Черногории Фото: Геннадий Сысоев / Коммерсантъ / купить фото

На выходе с избирательного участка проголосовавших буквально атакуют двое парней и девушка с ярко-красными волосами: они проводят экзитпол. По словам их старшего, который назвался Кареном, они представляют «международную организацию из Европы, проводят опросы на выходе из участков в десятке европейских городов, включая Подгорицу». Работать им не мешают ни посольские, ни полиция.

Проголосовавшим, не отказавшимся от общения, те задают несколько вопросов: возраст, давно ли живут вне РФ, сколько времени добирались до участка, верят ли, что выборы что-то изменят и за кого проголосовали. Отвечать соглашаются не все, но согласившиеся говорят достаточно откровенно.

Практически все относят себя к категории 24–44 года.

Многие перебрались в Черногорию в последние три-четыре года, прибыли в Подгорицу проголосовать из других черногорских городов.

Молодая женщина лет 25 приехала из приморской Будвы, добиралась час, особых перемен после выборов не ждет. Супружеская пара средних лет, которая подъехала к посольству на взятой напрокат «Тойоте» с регистрацией Тивата (приморский городок в 80 км от столицы), на вопрос о переменах отвечает «Надо попробовать» и не скрывает, что голосовали за «Новых людей».

Ближе к полудню полиция усилила присутствие у посольства: вместо одного стража порядка их стало трое. Очередь желающих проголосовать выросла — в ней уже человек 25–30, а некоторые проголосовавшие не расходятся, а остаются стоять у посольской калитки. На вопрос полицейского, завершили ли они голосование, отвечают утвердительно, поясняя, что теперь просто обсуждают с друзьями выборы, на что страж порядка предлагает им «продолжить обсуждение вон за тем столбом в 30 метрах». Туда же полицейский направляет и бородача, который попытался развернуть перед входом в посольство плакаты с политическими требованиями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Протестовать полиция разрешили только за столбом

Фото: Геннадий Сысоев / Коммерсантъ Протестовать полиция разрешили только за столбом

Фото: Геннадий Сысоев / Коммерсантъ

Спустя 15–20 минут проголосовавшие медленно расходятся. За столбом, на который указал полицейский, группа из 15–20 человек продолжает обсуждение и даже начинает петь под гитару. Поют на русском, и стоящие поодаль двое полицейских, видимо, не понимают, о чем они поют, и не вмешиваются.

По пути от посольской калитки молодой парень сетует приятелю: «Маловато сегодня людей пришло. Вот в марте 2024-го на президентских выборах очередь была до конца улицы, метров триста, часами люди стояли».

В посольском избиркоме корреспондента “Ъ” заверили, что «активность россиян высокая, голосование проходит штатно», а его итоги подведут уже через час-другой после закрытия участка в восемь вечера, но результаты обнародуют только после ЦИК в Москве.