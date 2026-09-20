С «Реалом» разобрались по-соседски

Главными событиями последнего перед открытием международного окна под матчи сборных уикенда в ведущих европейских лигах стала довольно убедительная, пусть и с минимальным счетом — 2:1, победа «Атлетико» над «Реалом» в мадридском дерби, упрочившая испанское лидерство «Барселоны», а также разгромный — 0:3 — проигрыш в английском чемпионате его фаворита «Арсенала» «Брайтону». После него чуть оторвался от лондонцев их основной конкурент — «Манчестер Сити».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Форвард «Атлетико» Джулиано Симеоне (с мячом) внес большой вклад в победу своей команды над «Реалом» — заработал пенальти и отдал голевую передачу

Фото: Ana Beltran / Reuters Форвард «Атлетико» Джулиано Симеоне (с мячом) внес большой вклад в победу своей команды над «Реалом» — заработал пенальти и отдал голевую передачу

Фото: Ana Beltran / Reuters

Чемпионат Испании

Картинки из состоявшегося в воскресенье, 20 сентября, мадридского дерби в седьмом туре чемпионата Испании довольно наглядно иллюстрировали, отчего местные медиаресурсы, оценивая, может, и не провальный, но не без приключений старт «Реала» в нынешнем сезоне, настаивают на том, что у возглавившего его летом Жозе Моуринью впереди еще куча работы по доведению команды до ума. Цельности нет. «Атлетико», например, быстро раскусил, где у «Реала» тонко, практически весь первый тайм утюжа один фланг обороны соперника — левый. И надо сказать, ставка играла. Подачи в штрафную «Реала» шли беспрерывным потоком, а пожары в ней превратились в явление привычное. В конце концов отвечавшего за этот фланг защитника Марка Кукурелью стало даже жалко. Измученный рывками Ли Кан Ина, затмившего и Килиана Мбаппе, и Винисиуса, и Джуда Беллингема, и Арду Гюлера, к перерыву Кукурелья уже терял ориентацию в пространстве, походя нетвердыми движениями на страдающего от морской болезни бедолагу-пассажира, вышедшего на палубу лайнера в разгар шторма: качается из стороны в сторону. Удивительно, как «Реалу» удалось все-таки избежать большой беды.

Большая беда пришла в начале второго тайма. Теперь оборона «Реала» провалилась по центру, и Дин Хёйсен, схватив Джулиано Симеоне за майку, свалил его на газон.

Пенальти был очевидным, а VAR еще и убедил арбитра Мигеля Анхеля Арьяса в том, что нужно заодно и удалить бедолагу Хёйсена: как ни крути, сорвал форварду дуэль с вратарем Тибо Куртуа, значит, фол последней надежды налицо.

Алехандро Гримальдо одиннадцатиметровый реализовал, а вопрос насчет того, способен ли «Реал» оперативно добиться перелома в меньшинстве, актуальным был несколько минут. Второй гол «Атлетико» забил опять благодаря настойчивости Симеоне. На сей раз проявил он себя, сместившись на любимый фланг своего клуба, откуда вырезал идеальную передачу на набегавшего к вратарской Джонатана Дэвида. От отставания еще солиднее «Реал» уберегся чудом. Скажем, эпизод, в котором его на ленточке поочередно спасали Куртуа и страховавший его защитник Ибраима Конате, мог бы тянуть на хит, если бы не созревшее к тому моменту стойкое ощущение, что гостям все равно ничего не светит. Ушел поезд.

А огонек интриги между тем все же забрезжил, когда Антонио Рюдигер в концовке сократил отрыв, придя на стандарт. Однако «Атлетико» преимущество спокойно удержал и опередил перед туром находившегося к лидирующей «Барселоне» немного ближе соседа. Он сейчас в пяти очках позади каталонцев, а «Реал» — в шести.

Чемпионат Англии

Главное событие пятого тура английского чемпионата случилось за стуки до того, как он завершился. Про «Арсенал», победителя предыдущего первенства, все говорили как про фаворита первенства нынешнего еще до старта турнира. А старт только укрепил веру в его возможности: побеждал и побеждал в своей любимой манере, когда нигде никаких щелочек, все плотно забетонировано. Символ надежности, пропустивший в четырех встречах один гол. А тут такой срыв.

«Брайтон», конечно, уже давно считают почти ровней грандам. Но все-таки его домашний выигрыш у чемпиона со счетом 3:0 произвел на всех, кому по профессии положено изучать английский футбол, сильное впечатление из-за того, что и зацепиться-то в поисках оправданий для «Арсенала» было не за что. Именно крупное поражение и заслужил. Даже тренер Микель Артета признал, что его футболисты не делали, как он выразился, «базовых вещей», имея в виду прежде всего поразительную податливость в единоборствах. Брайтонцы в них почти всегда, если был хотя бы маленький шанс мяч отвоевать, брали верх.

И еще пара наблюдений. Бруну Гимарайнс, ключевое летнее приобретение «Арсенала», впервые выйдя в основе в матче чемпионата, казалось, только мешал своими партнерам по полузащите Деклану Райсу и Мартину Эдегору. Вратарь Давид Райя, обычно хладнокровный, дергался и суетился… В общем, какой-то это был странный «Арсенал», заставивший, например, BBC вспомнить о том, что аж полтора десятка его игроков ездили летом на североамериканский чемпионат мира, то есть не имели ни полноценных каникул, ни полноценной подготовки к сезону.

Вдруг скисли? В таком случае трехнедельная пауза в чемпионате будет кстати. Хотя многим ведь в ее рамках придется выступать за свои сборные. Какое же это восстановление?

А наиболее опасный конкурент «Арсенала», разумеется, его осечкой в воскресенье воспользовался. Правда, матч вышел безумным. «Манчестер Сити» обыграл «Сандерленд» со счетом 5:3. Ляпов в обороне соперники, в том числе футбольный гигант, допустили столько, что хватило бы на десяток игр. А забитых голов могло бы быть и гораздо больше, чем восемь. Восьмой, между прочим, оказался довольно примечательным. Отличился манчестерский бомбардир Эрлинг Холанн. А фишка состояла в том, что «Сандерленд» до сих пор оставался единственным клубом премьер-лиги, который в противостояниях с норвежцем от него не пропускал. Ну вот и этот пробел Холанн ликвидировал, увеличив список команд-жертв из английского первенства до красивого числа 25.

А «Манчестер Сити», в отличие от «Арсенала», перед перерывом кристально чистый послужной список в чемпионате сохранил. Пять матчей — пять побед.

Алексей Доспехов