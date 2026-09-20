За час до окончания выборов в Госдуму явка превысила 56%
За час до окончания выборов в Госдуму явка превысила 56%. Это следует из данных на сайте Центральной избирательной комиссии. По состоянию на 19:45 мск, показатель достигл 56,66%.
Такую явку зафиксировали впервые с 2003 года. Тогда на выборах в Госдуму четвертого созыва она составила 55,75%. Текущий показатель уже превысил показатели кампаний 2016 (47,88%), 2021 (51,72%) и 1993 (54,7%) годов. Самый высокий уровень явки был зафиксирован на выборах в Госдуму второго созыва в 1995 году. Тогда проголосовали 64,76% избирателей.
На федеральной платформе дистанционного электронного голосования явка превысила 90% от числа зарегистрированных участников. По данным на 17:35 мск, дистанционно проголосовали около 3,62 млн человек. Всего на голосование через ДЭГ было подано более 4 млн заявок.
На итоговую явку повлияло не только голосование в основные дни: заметный вклад внесло досрочное голосование, которое с 28 августа проводилось в труднодоступных и отдаленных местностях, а также в новых и приграничных субъектах. Поэтому показатель к окончанию кампании учитывал несколько каналов участия избирателей.
Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) применялось в 33 регионах, причем в 32 из них работала федеральная платформа, а в Москве — отдельная система. По итогам предыдущих кампаний явка среди зарегистрированных участников дистанционного голосования обычно превышала 90%, что отличает этот канал от общего показателя и помогает объяснить его вклад в совокупную явку.