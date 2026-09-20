Минцифры: через ДЭГ проголосовали 90% зарегистрировавшихся избирателей

Явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) достигла 90% от числа зарегистрированных участников. Это следует из данных ДЭГ, которые приводит Министерство цифрового развития в «Максе».

По данным на 17:35 мск, онлайн проголосовали около 3,62 млн человек. Всего на голосование через федеральную платформу было подано более 4 млн заявок. Система ДЭГ принимала голоса круглосуточно.

Среди регионов с наибольшим количеством проголосовавших через ДЭГ перечислены Новгородская область (93%), Марий Эл (92%), Смоленская область (92%), Чувашия (92%) и Удмуртия (92%).

По данным Центральной избирательной комиссии, явка на выборы по состоянию на 18:11 мск превысила 55%. Председатель ЦИКа Элла Памфилова говорила о тысяче DDoS-атак на избирательную инфраструктуру, в том числе на систему дистанционного электронного голосования.