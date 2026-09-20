«Альтернатива для Германии» лидирует еще на одних земельных выборах

Правопопулистская партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) лидирует на выборах в парламент федеральной земли Мекленбург—Передняя Померания. По данным экзитполов, к настоящему моменту она набирает 37% голосов избирателей. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

С небольшим отрывом от АдГ следуют социал-демократы (СДПГ), которые набрали 35,5%. Возглавляющая эту партию действующий премьер-министр земли Мекленбург—Передняя Померания Мануэла Швезиг имеет высокие шансы сохранить за собой этот пост по итогам выборов. Христианско-демократический союз (ХДС), возглавляемый действующим канцлером Фридрихом Мерцем, получил около 5,5–6% голосов. Для ХДС это худший результат за всю историю земельных выборов в Германии. Что касается выборов в парламент города-земли Берлин, которые также проходят сегодня, на них лидирует Левая партия. По данным экзитполов, она набрала 24,5% голосов. ХДС занимает второе место с 20% голосов.

В начале сентября АдГ также победила на выборах в парламент земли Саксония-Анхальт. Партия набрала там рекордные 43,8%. Эксперты назвали этот результат потрясением для всей политической системы Германии.

Алена Миклашевская