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Очередные туры европейских национальных чемпионатов

Чемпионат Англии

Пятый тур

«Брентфорд»—«Челси» 3:0 (Энтони, 61; Тьяго, 83; Карвалью, 90+4)

«Брайтон»—«Арсенал» 3:0 (Грос, 31; Костулас, 45; Андрес, 57)

«Эвертон»—«Ипсвич» 1:0 (Барри, 11)

«Борнмут»—«Ливерпуль» 0:1 (Исак, 57)

«Манчестер Сити»—«Сандерленд» 5:3 (Фернандес, 9; Шерки, 29; Семеньо, 43, 57; Холанн, 81 — Бробби, 12, 33, 59)

Положение команд

1. «Манчестер Сити» — 15 очков

2. «Арсенал» — 12

3. «Брайтон» — 10

4. «Брентфорд» — 9

5. «Лидс» — 9

6. «Ливерпуль» — 9

7. «Эвертон» — 9

Чемпионат Испании

Седьмой тур

«Атлетик»—«Алавес» 0:0

«Севилья»—«Барселона» 1:3 (Фофана, 19 — Рафинья, 22, 52, 69)

«Атлетико»—«Реал» 2:1 (Гримальдо, 53 (пен.); Дэвид, 59 — Рюдигер, 89. Удаление: Хёйсен («Реал»), 52)

Матч «Депортиво»—«Бетис» завершился после подписания номера в печать

Положение команд

1. «Барселона» —21 очко

2. «Атлетико» — 16

3. «Бетис» — 15 (после 6 матчей)

4. «Реал» — 15

5. «Севилья» — 13

6. «Алавес» — 11

7. «Депортиво» — 9 (6)

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