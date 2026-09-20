Очередные туры европейских национальных чемпионатов
Чемпионат Англии
Пятый тур
«Брентфорд»—«Челси» 3:0 (Энтони, 61; Тьяго, 83; Карвалью, 90+4)
«Брайтон»—«Арсенал» 3:0 (Грос, 31; Костулас, 45; Андрес, 57)
«Эвертон»—«Ипсвич» 1:0 (Барри, 11)
«Борнмут»—«Ливерпуль» 0:1 (Исак, 57)
«Манчестер Сити»—«Сандерленд» 5:3 (Фернандес, 9; Шерки, 29; Семеньо, 43, 57; Холанн, 81 — Бробби, 12, 33, 59)
Положение команд
1. «Манчестер Сити» — 15 очков
2. «Арсенал» — 12
3. «Брайтон» — 10
4. «Брентфорд» — 9
5. «Лидс» — 9
6. «Ливерпуль» — 9
7. «Эвертон» — 9
Чемпионат Испании
Седьмой тур
«Атлетик»—«Алавес» 0:0
«Севилья»—«Барселона» 1:3 (Фофана, 19 — Рафинья, 22, 52, 69)
«Атлетико»—«Реал» 2:1 (Гримальдо, 53 (пен.); Дэвид, 59 — Рюдигер, 89. Удаление: Хёйсен («Реал»), 52)
Матч «Депортиво»—«Бетис» завершился после подписания номера в печать
Положение команд
1. «Барселона» —21 очко
2. «Атлетико» — 16
3. «Бетис» — 15 (после 6 матчей)
4. «Реал» — 15
5. «Севилья» — 13
6. «Алавес» — 11
7. «Депортиво» — 9 (6)