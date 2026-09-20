Приговор участникам ОПГ «Северские» изменился на один месяц
В Первом апелляционном суде общей юрисдикции были рассмотрены жалобы на приговор участников банды «Северские» Виталия Колесникова, Алексея Волкова и Дмитрия Рысева. Слушание заняло три днях и закончилось 15 сентября.
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
Как ранее сообщал “Ъ”, уголовное дело троих «северских» Московский областной суд рассматривал с участием присяжных. Заседатели признали подсудимых виновными в зависимости от роли каждого в участии в банде, убийстве семи человек, одиннадцати покушениях на убийство, приготовлении к убийствам десяти человек, вымогательстве и незаконном хранении оружия (ст. 209, 105, 163 и 222 УК РФ). 12 декабря прошлого года Мособлсуд назначил Виталию Колесникову 25 лет колонии строгого режима, а его сообщникам Волкову и Рысеву — 14 лет и шесть месяцев и 14 лет соответственно. При этом в прениях прокурор просил для первого пожизненный срок, а его сообщникам — каждому на год больше, чем в итоге дал суд.
Тройка судей апелляционной инстанции оставила приговор в силе. Лишь Виталию Колесникову сняли обвинение в незаконном приобретении оружия, но срок наказания сократили всего на месяц — до 24 лет и 11 месяцев колонии строгого режима, первые десять лет из которых он проведет в тюрьме.
ОПГ «Северские» была создана в Сергиевом Посаде в 1997 году, а окончательно была разгромлена в 2019 году. Название свое получила по работавшему в свое время в городе ресторану «Север», где поначалу собирались участники группировки. В банду набирали фактически всех желающих. Тем, у кого был опыт службы в армии, поручали силовые акции, в том числе устранение конкурентов и несговорчивых коммерсантов. В лучшие для ОПГ времена на вооружении у нее имелись около полусотни единиц огнестрельного оружия и гранаты. Группировка «крышевала» предпринимателей, отнимала бизнес у тех, кто не хотел идти под ее покровительство, занималась вымогательством и т. п.
Подробнее — в материале «Ъ» «"Северским" оставили сроки»
Решение апелляционной инстанции не закрывает для сторон возможность дальнейшего обжалования приговора: они могут обратиться в кассацию, если считают, что судебное решение вынесено с нарушением. Поэтому итог апелляционного рассмотрения определяет текущую редакцию приговора, но не обязательно ставит точку в судебном споре.
Основания для пересмотра делятся на нарушения по существу и процессуальные нарушения. К первым относят, например, недоказанность обстоятельств, необходимых для обвинительного приговора; ко вторым — нарушения порядка вынесения и оформления решения, включая исправления в приговоре при его оглашении, которые могут указывать на нарушение совещательной тайны.