«Северским» оставили сроки

Апелляционный суд оставил в силе приговор участникам группировки «Северские», в конце 1990-х—начале 2000-х державшей под криминальным контролем Сергиев Посад. По данным правоохранителей, в общей сложности на счету банды более трех десятков убийств. Осужденным вменялось в вину семь из них, а также более десяти покушений. Фигуранты получили от 14 до 25 лет колонии, лишь одному из них апелляция скостила срок на один месяц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Первом апелляционном суде общей юрисдикции были рассмотрены жалобы на приговор участников банды «Северские» Виталия Колесникова, Алексея Волкова и Дмитрия Рысева. Слушание заняло три днях и закончилось 15 сентября.

Как ранее сообщал “Ъ”, уголовное дело троих «северских» Московский областной суд рассматривал с участием присяжных. Заседатели признали подсудимых виновными в зависимости от роли каждого в участии в банде, убийстве семи человек, одиннадцати покушениях на убийство, приготовлении к убийствам десяти человек, вымогательстве и незаконном хранении оружия (ст. 209, 105, 163 и 222 УК РФ). 12 декабря прошлого года Мособлсуд назначил Виталию Колесникову 25 лет колонии строгого режима, а его сообщникам Волкову и Рысеву — 14 лет и шесть месяцев и 14 лет соответственно. При этом в прениях прокурор просил для первого пожизненный срок, а его сообщникам — каждому на год больше, чем в итоге дал суд.

ОПГ «Северские» была создана в Сергиевом Посаде в 1997 году, а окончательно была разгромлена в 2019 году. Название свое получила по работавшему в свое время в городе ресторану «Север», где поначалу собирались участники группировки. В банду набирали фактически всех желающих. Тем, у кого был опыт службы в армии, поручали силовые акции, в том числе устранение конкурентов и несговорчивых коммерсантов. В лучшие для ОПГ времена на вооружении у нее имелись около полусотни единиц огнестрельного оружия и гранаты. Группировка «крышевала» предпринимателей, отнимала бизнес у тех, кто не хотел идти под ее покровительство, занималась вымогательством и т. п.

По подсчетам силовиков, на счету ОПГ, в которую в разное время входило около 20 человек, примерно три десятка убийств и покушений, а также другие тяжкие преступления.

Как отмечалось в приговоре Мособлсуда, Алексей Волков с января 2007 года по январь 2018 года с помощью угроз физической расправы ежемесячно получал от руководителей базы стройматериалов в Сергиево-Посадском районе по 80 тыс. руб. и таким образом пополнил бандитский общак на 10 млн руб.

Что касается убийств, то в деле, в частности, упоминается эпизод, когда в феврале 2010 года «северские» расстреляли двух участников из конкурирующей бригады «Гостиничные», которые выходили из спортзала.

Лидер «северских» Дмитрий Гладышев был задержан в 2019-м, но до суда не дожил — покончил с собой в СИЗО. Большая часть его сообщников оказались в колониях, откуда некоторые отправились на СВО.

В апелляционном суде осужденные Колесников, Волков и Рысев, а также их адвокаты уверяли, что не совершали вмененные им в вину преступления. Вынесение им обвинительного вердикта они связывали с тем, что председательствующий на процессе и гособвинитель якобы оказывали давление на коллегию присяжных. В результате, по мнению защиты, прокурору в прениях за счет разного рода «процессуальных уловок» удалось создать у заседателей «предвзятое отношение» к подсудимым.

Против удовлетворения жалоб осужденных выступил не только прокурор, но и потерпевшие по делу. В частности, предприниматель Дмитрий Аронов рассказал, как в декабре 2015 года погиб его бизнес-партнер Дмитрий Шилов, возглавлявший сергиевопосадское ООО «Транскирпич СП». По словам потерпевшего, «северские» напали на них в собственном доме господина Аронова, самого хозяина ударили тяжелым предметом по голове сзади, после чего подожгли помещение. Потерпевшему как-то удалось выбраться, а бизнесмен Шилов погиб. По словам господина Аронова, за несколько дней до этого Шилов пообещал Алексею Волкову написать на него и сообщников заявление в ФСБ, если одна из строительных фирм, которые «крышевал» осужденный, не вернет его фирме долг. При этом потерпевший заверял суд, что до сих пор не может вернуть имущество, которым завладели сообщники «северских» после гибели его бизнес-партнера.

«На "северских" столько всего, что и не перечесть,— заявил в суде потерпевший Аронов.— За что они сроки получили — это десять процентов от содеянного».

В итоге тройка судей апелляционной инстанции оставила приговор в силе. Лишь Виталию Колесникову сняли обвинение в незаконном приобретении оружия, но срок наказания сократили всего на месяц — до 24 лет и 11 месяцев колонии строгого режима, первые десять лет из которых он проведет в тюрьме.

Сейчас в Мособлсуде идет еще один процесс над одним из лидеров «северских» Михаилом Панковым (Шайба). После разгрома ОПГ он долгое время скрывался от правоохранителей, которым в конце концов удалось отследить контакты фигуранта с его женой и таким образом выйти и на его след.

Алексей Соковнин