Как проходило голосование на выборах в Госдуму РФ на территории Приднестровья

Избирательные участки в Приднестровье в воскресенье, 20 сентября, открылись в каждом из восьми городов региона. Официальный Кишинев раскритиковал это решение, назвав его нарушением суверенитета и недружественным шагом. В самой молдавской столице работает только один участок — на территории посольства РФ. Корреспондент “Ъ” Владимир Маврин приехал в Приднестровье, чтобы посмотреть, как голосуют в непризнанной республике.

В Бендерах Дворец культуры имени П. Ткаченко за несколько дней оказался местом двух разных политических событий. В четверг у его стен прошел митинг против политики Кишинева. В воскресенье в этом здании работал один из участков на выборах в Госдуму РФ. Всего в городе открыты три участка, но самый посещаемый — во Дворце культуры.

«Пришла пораньше, потом пойду на рынок. Я так привыкла. Буду голосовать за Россию, без нее мы никуда. Получаю российскую пенсию, а моя дочка много лет живет в Ленинградской области»,— рассказала пенсионерка Надежда Васильевна. Она живет в соседнем селе Гиска, которое входит в состав Приднестровской Молдавской Республики. Бендеры окружены также селами, которые подчиняются кишиневским властям. Местные жители с паспортами РФ сегодня приезжали в город проголосовать.

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