«Приднестровцы голосуют не ради рекорда»

Избирательные участки в Приднестровье в воскресенье, 20 сентября, открылись в каждом из восьми городов региона. Официальный Кишинев раскритиковал это решение, назвав его нарушением суверенитета и недружественным шагом. В самой молдавской столице работает только один участок — на территории посольства РФ. Корреспондент “Ъ” Владимир Маврин приехал в Приднестровье, чтобы посмотреть, как голосуют в непризнанной республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Голосование на избирательном участке в здании посольства России в Кишиневе

Фото: Виктор Могылдя / Коммерсантъ Голосование на избирательном участке в здании посольства России в Кишиневе

Фото: Виктор Могылдя / Коммерсантъ

В Бендерах Дворец культуры имени П. Ткаченко за несколько дней оказался местом двух разных политических событий. В четверг у его стен прошел митинг против политики Кишинева. В воскресенье в этом здании работал один из участков на выборах в Госдуму РФ. Всего в городе открыты три участка, но самый посещаемый — во Дворце культуры.

«Пришла пораньше, потом пойду на рынок. Я так привыкла. Буду голосовать за Россию, без нее мы никуда. Получаю российскую пенсию, а моя дочка много лет живет в Ленинградской области»,— рассказала пенсионерка Надежда Васильевна. Она живет в соседнем селе Гиска, которое входит в состав Приднестровской Молдавской Республики. Бендеры окружены также селами, которые подчиняются кишиневским властям. Местные жители с паспортами РФ сегодня приезжали в город проголосовать.

Процедура устроена как голосование за рубежом: жителю региона выдают бюллетень по федеральному списку, в котором представлены десять партий. Кандидата от Приднестровья он не выбирает. Для получения бюллетеня подходит внутренний или заграничный российский паспорт. Можно голосовать по российскому паспорту с истекшим сроком действия. А также по советскому паспорту, в котором есть штамп, подтверждающий вступление в гражданство РФ.

В этом плане Приднестровье — уникальное место. Здесь не голосуют по прописке. Бюллетень можно получить на избирательном участке в любом городе.

Для жителей открыты 15 участков. Еще на двух голосуют военнослужащие Оперативной группы российских войск. В Приднестровье голосование не растягивали на три дня. Оно проводится только в воскресенье. Причины такой оптимизации не называли, одна из версий — чтобы сэкономить средства. Также не сообщалось, как в Приднестровье попали бюллетени.

На избирательных участках работают волонтеры. Как правило, это студенты. Они проводят без очереди инвалидов и самых возрастных голосующих. С утра на участках в Тирасполе и Бендерах были пенсионеры, которым за 90 лет.

Случился забавный казус. Пенсионерка взяла бюллетень и обратилась к волонтеру со словами: «Плохо вижу. Покажи, где тут коммунисты?» И потом не могла поверить, что коммунистических партий две. Но в целом приднестровские избиратели политически подкованы.

«Смотрим новости по телевизору. Муж читает интернет. Знаем, какие партии участвуют. Будем голосовать, чтобы Россия и дальше нас поддерживала. В Кишиневе говорят про реинтеграцию. Но ничего не делают, чтобы нам захотелось к ним. Сейчас у нас только один ориентир — российский»,— утверждает жительница Бендер Светлана.

Приднестровская традиция — перед избирательным участком устраивать концерт. В Рыбнице пели артистки в платьях цветов приднестровского флага. В Бендерах выступал фольклорный ансамбль.

Перед началом голосования в динамиках на улице включали гимн России. Еще одна примета приднестровских выборов — сельскохозяйственная ярмарка. Люди у входа на участки покупали мед и арбузы.

Российский посол в Молдавии Олег Озеров оценивает число проживающих в Приднестровье граждан России примерно в 220 тыс. Кишинев с этой оценкой не согласен. Сам господин Озеров заявил, что посольство рассчитывает на активное участие российских граждан.

Для Кишинева вопрос заключается не только в том, что голосование сегодня проходит в каждом приднестровском городе. Власти Молдавии считают левый берег Днестра частью своей территории и возражают против организации там российских выборов без согласования. По их позиции, российские граждане могут проголосовать на единственном участке в Кишиневе. На этой неделе Олега Озерова вызывали в молдавский МИД. Молдавские власти также указывают, что не контролируют избирательные процедуры в регионе.

Москва отвечает, что обязана обеспечить возможность голосования гражданам России, где бы они ни жили. Представитель российского МИДа Мария Захарова призвала Кишинев перестать вставлять палки в колеса избирательному процессу. Тирасполь поддерживает проведение выборов и ссылается на право жителей с российским гражданством участвовать в политической жизни страны, чей паспорт они имеют. Так обычный для избирателя поход за бюллетенем вновь стал предметом спора трех сторон.

В 2021 году на участки в Приднестровье пришли более 59 тыс. человек, 76,2% голосов тогда получила «Единая Россия». Как проголосуют на сей раз, станет известно позже.

Активнее всего, как и обычно, голосуют два самых крупных города Приднестровья — Тирасполь и Бендеры. Экзитпол не проводится. Местные наблюдатели отмечают, что до 11:00 среди пришедших голосовать в основном были пенсионеры. К полудню стало больше молодежи. У Дворца Республики и одной из городских школ в Тирасполе людям порой приходилось по 10–15 минут стоять в очереди, чтобы зайти на участок.

«У нас это не показуха, у нас это жизнь. Приднестровцы голосуют не ради рекорда. Приднестровцы голосуют ради сути»,— отметил глава Приднестровья, уроженец Читинской области РСФСР Вадим Красносельский.

Он пришел на выборы вместе с супругой. Президент отметил, что в момент голосования приднестровцы по-особому ощущают свою принадлежность к России.

Голосование в Приднестровье проходит через несколько дней после годовщины исторического для региона референдума о независимости. 20 лет назад 97% пришедших на избирательные участки проголосовали за независимость республики с последующим вхождением в состав РФ. Сегодня люди вспоминали о референдуме и говорили: их нынешний выбор продолжает волеизъявление двадцатилетней давности.

К 16:00 явка на выборы в Приднестровье составила 39 856 человек. Сколько всего избирателей с российскими паспортами в регионе, официально не сообщалось. Посол Олег Озеров отметил, что голосование проходит без инцидентов и нарушений.