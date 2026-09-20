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В Запорожской области разрушили школу, в которой проходило досрочное голосование

Балицкий: ВСУ ударили по избирательному участку в школе в Запорожской области

В поселке Пришиб Запорожской области в результате удара ВСУ была повреждена школа, в которой проводили голосование. Об этом заявил губернатор Евгений Балицкий.

«Украинские террористы целенаправленно разрушили избирательный участок, который размещался в общеобразовательной школе, — заявил чиновник. — Это действующая школа, в которой обучаются 170 детей».

По его словам, в момент удара в здании не было людей. Он также уточнил, что на этом участке проводили досрочное голосование, и на момент атаки участок уже не работал.

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