В поселке Пришиб Запорожской области в результате удара ВСУ была повреждена школа, в которой проводили голосование. Об этом заявил губернатор Евгений Балицкий.

«Украинские террористы целенаправленно разрушили избирательный участок, который размещался в общеобразовательной школе, — заявил чиновник. — Это действующая школа, в которой обучаются 170 детей».

По его словам, в момент удара в здании не было людей. Он также уточнил, что на этом участке проводили досрочное голосование, и на момент атаки участок уже не работал.