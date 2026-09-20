Памфилова заявила о тысяче DDoS-атак на избирательную инфраструктуру

Зафиксировано более 1 тыс. волн DDoS-атак на избирательную инфраструктуру в России. На систему дистанционного электронного голосования совершено 124 DDoS-атаки. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Председатель ЦИКа отметила, что атаки были совершены хорошо скоординированными группами профессионалов с использованием искусственного интеллекта. «Атакующие использовали массовые DDoS-атаки с высокой емкостью наряду с атаками на веб-серверы, инфраструктуру голосования,— сказала госпожа Памфилова (цитата по «РИА Новости»). — Также совершались попытки целевых атак на телекоммуникационную инфраструктуру Российской Федерации в целом».

О хакерских атаках на систему ДЭГ также сообщил зампредседателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут. По его словам, мошенники «пытаются воздействовать» в том числе на электронный список избирателей, который отвечает «и за выдачу бумажных бюллетеней, за идентификацию избирателей».

С 18 по 20 сентября в России выбирают депутатов Госдумы и составы законодательных собраний в 39 регионах. Выборы высших должностных лиц проходят в Мордовии, Туве, Чечне, Белгородской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях. Избирательные участки открыты с 08.00 до 20.00. По состоянию на 15:47 мск явка на выборы составила 53,6%.