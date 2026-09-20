Памфилова заявила о тысяче DDoS-атак на избирательную инфраструктуру
Зафиксировано более 1 тыс. волн DDoS-атак на избирательную инфраструктуру в России. На систему дистанционного электронного голосования совершено 124 DDoS-атаки. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ
Председатель ЦИКа отметила, что атаки были совершены хорошо скоординированными группами профессионалов с использованием искусственного интеллекта. «Атакующие использовали массовые DDoS-атаки с высокой емкостью наряду с атаками на веб-серверы, инфраструктуру голосования,— сказала госпожа Памфилова (цитата по «РИА Новости»). — Также совершались попытки целевых атак на телекоммуникационную инфраструктуру Российской Федерации в целом».
О хакерских атаках на систему ДЭГ также сообщил зампредседателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут. По его словам, мошенники «пытаются воздействовать» в том числе на электронный список избирателей, который отвечает «и за выдачу бумажных бюллетеней, за идентификацию избирателей».
С 18 по 20 сентября в России выбирают депутатов Госдумы и составы законодательных собраний в 39 регионах. Выборы высших должностных лиц проходят в Мордовии, Туве, Чечне, Белгородской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях. Избирательные участки открыты с 08.00 до 20.00. По состоянию на 15:47 мск явка на выборы составила 53,6%.
Нагрузка на ДЭГ была не единственным способом воздействия: 20 сентября глава ЦИК Элла Памфилова сообщила о попытке сознательно внедрить в московскую систему вредоносную программу и остановить ее работу. В контуре электронного голосования таким образом сочетались атаки на доступность инфраструктуры и попытка нарушить работу самой системы.
В федеральной системе дистанционного голосования, как сообщалось в 2020 году, результаты волеизъявления непрерывно суммировались в зашифрованном виде: до окончания голосования нельзя было узнать промежуточные итоги, а после его завершения — быстро получить итоговый результат. Программно-технический комплекс дистанционного электронного голосования, примененный на выборах 2021 года, разработали и аттестовали по требованиям безопасности для государственных информационных систем высшего класса защищенности.