Экзитполы: «Единая Россия» набирает более 49% на выборах в Госдуму

По результатам опросов, проведенных ВЦИОМом на выходе с избирательных участков, с которыми ознакомился «Ъ», «Единая Россия» (ЕР) лидирует на выборах в Госдуму — за список ее кандидатов отдали голоса 49,4% респондентов. Далее следуют списки КПРФ (14,2%), ЛДПР (10,7%), «Новых людей» (9,7%) и «Справедливой России» (6,6%). Остальные партии, по данным экзитпола ВЦИОМа, не преодолевают пятипроцентный барьер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Результаты ИНСОМАРа демонстрируют схожу картину. По данным опроса института, за ЕР проголосовали 52,8% респондентов, за КПРФ — 14,8%, за ЛДПР — 9,9%, за «Новых людей» — 8,6%, а за «Справедливую Россию» — 5,5%. Социологи также прочат государственное финансирование Партии пенсионеров, которая, по результатам опросов обоих полстеров, может набрать более 3% голосов.

ВЦИОМ проводил опросы на 1,8 участках в 69 субъектах, ИНСОМАР — на 987 участках в 58 субъектах. В связи с оперативной обстановкой экзитполы не проводилась в новых и приграничных регионах, а также в ряде республик Северного Кавказа и на удаленных северных территориях. Также не были охвачены военнослужащие и те, кто проголосовал дистанционно. С учетом того, что опросы ВЦИОМа и ИНСОМАРа не затронули традиционно более лояльные категории избирателей, результат ЕР может быть еще выше.

Андрей Прах